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Trakya Üniversitesi, 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

Trakya Üniversitesi, 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapıyor
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Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC’26), Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC'26), Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Mantarların biyolojisi, çeşitliliği ve kullanım alanlarının ele alındığı kongre, farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirdi.

Açılış programında, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner Dinç ve Öğr. Gör. Oğuzhan Oğuz müzik dinletisi sundu.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, programda yaptığı konuşmada, farklı ülkelerden gelen bilim insanlarını Trakya Üniversitesinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bilimin evrensel yapısına ve uluslararası iş birliklerinin önemine vurgu yapan Bayır, kongrenin yeni araştırmalara, ortak projelere ve akademik iş birliklerine katkı sağlamasını temenni etti.

Kongre Onursal Başkanı Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Asan ise kongrenin Ulusal Mikoloji Günlerinden uluslararası bir organizasyona dönüşen sürecini anlatarak katkı sunanlara teşekkür etti.

Kongre Başkanı Arda Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halide Karabıyık da mantarların biyolojik çeşitlilikten tarım, gıda, tıp ve biyoteknolojiye kadar birçok alanda önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Karabıyık, Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi Rektörlüğü başta olmak üzere kongrenin düzenlenmesine destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek kongrenin verimli geçmesini diledi.

Açılışın ardından kongreye katkı sunan isimlere plaketleri takdim edildi.

Asan ve Prof. Dr. Ertuğrul Sesli'nin açılış konferanslarının ardından bilimsel oturumlara geçildi.

Açılış programına, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın, kamu ve özel sektör temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Üç gün sürecek kongrede mikoloji alanındaki güncel çalışmalar ele alınarak bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Kaynak: AA
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