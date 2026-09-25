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Aliyev, Zengezur Koridoru'nun Avrasya'da yatırım fırsatları yaratacağını belirtti

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya'da tesis edilmekte olan barışın ticaret ve yatırımlar için yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Aliyev, Zengezur Koridoru'nun Avrasya'da yeni yatırım fırsatları yaratacağını ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Güney Kafkasya'da tesis edilmekte olan barışın bölgesel işbirliği, bağlantılılık, ticaret ve yatırımlar için yeni fırsatlar yarattığını belirterek, ülkesinin yatırımcılara ulaşım, lojistik, enerji, teknoloji ve yeniden yapılanma dahil çeşitli alanlarda imkanlar sunduğunu bildirdi.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen 2. Uluslararası Yatırım Forumu katılımcılarına mesaj gönderdi.

Mesajında, küresel ekonomik ilişkilerin hızla değiştiğini, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini ve yeni ulaşım, enerji ve teknoloji bağlantılarının ortaya çıktığını anlatan Aliyev, "Güney Kafkasya'da tesis edilmekte olan barış, bölgesel işbirliği, bağlantılılık, ticaret ve yatırımlar için yeni fırsatlar yaratıyor, aynı zamanda daha derin ekonomik entegrasyona ve çeşitlendirmeye destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Azerbaycan'ın stratejik coğrafi konumu, ulaşım ve lojistik imkanları, ekonomik bölgelerde oluşturulan modern altyapı, vergi ve gümrük teşvikleri ile kamu-özel sektör mekanizmaları ve ortak ülkelerle kurulan yatırım fonlarının, yatırımcılara sürdürülebilir projelere katılma konusunda geniş imkanlar sunduğunu belirtti.

Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın bölgesel merkez rolünü daha da güçlendirecek

Azerbaycan'ın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarının kesişiminde bulunduğuna dikkati çeken Aliyev, "Orta Koridor, Orta Asya'yı Hazar Denizi üzerinden Güney Kafkasya, Türkiye ve Avrupa'ya bağlıyor. TRIPP güzergahı olarak da bilinen Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın bölgesel merkez rolünü daha da güçlendirecek ve tüm Avrasya coğrafyasında ticaret, yatırım ve sanayi işbirliği için yeni fırsatlar yaratacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Azerbaycan'ın giderek daha fazla ülke için güvenilir bir enerji ortağı olduğunu vurgulayarak, vizyonlarının enerji arzının ötesine geçerek yeşil enerji koridorlarının geliştirilmesini de kapsadığını bildirdi.

Yenilenebilir enerjinin bölgesel pazarlara entegrasyonunun ve Azerbaycan ile Güney Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa arasındaki bağlantılılığın güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Aliyev, Azerbaycan'ın yatırımcılara sunduğu fırsatların geleneksel enerji sektörüyle sınırlı olmadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mesajını şöyle tamamladı:

"Azerbaycan, geleneksel enerji sektörünün yanı sıra imalat sanayisi, ulaşım ve lojistik, yenilenebilir enerji, dijital teknolojiler, tarım ve gıda işleme, turizm, altyapı ve diğer yüksek katma değerli alanlarda önemli imkanlar sunuyor. İşgalden kurtarılan bölgelerde ortaya çıkan yeniden yapılanma ve kalkınma fırsatları da bu imkanlar arasında yer alıyor. İleri teknolojiler getiren, verimliliği artıran, nitelikli istihdam oluşturan ve bölgesel ve küresel değer zincirlerine entegrasyonumuzu güçlendiren projelere özel önem veriliyor."

Kaynak: AA
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