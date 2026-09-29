Avrasya Kalkınma Bankası, Almatı Havalimanı'na 100 milyon dolar finansman sağlayacak

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Avrasya Kalkınma Bankası, Türkiye merkezli TAV Airports tarafından işletilen Almatı Uluslararası Havalimanı'nın geliştirilmesi için 100 milyon dolarlık finansman sağlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Bank of America tarafından organize edilen toplam 670 milyon dolarlık finansman paketi, havalimanının artan yolcu ve kargo trafiğine cevap verebilmesi, altyapısının modernize edilmesi ve operasyonel kapasitesinin artırılması amacıyla kullanılacak.

Avrasya Kalkınma Bankası, söz konusu 670 milyon dolarlık finansman paketinde 100 milyon dolarlık payla kıdemli ortak kredi veren kuruluşlardan biri olurken, sendikasyona Merrill Lynch International, Societe Generale, Turkic Investment Fund ve Kazakistan bankaları da katıldı.

Finansman kapsamında iç hatlar terminalinin modernizasyonu, hava tarafı altyapısının geliştirilmesi, uçakların buzlanmaya karşı işlemlerinin gerçekleştirileceği tesislerin oluşturulması ve kargo terminalinin genişletilmesi planlanıyor.

Yatırımlarla uluslararası ve iç hatlar terminalleri arasındaki bağlantının iyileştirilmesi, bagaj işlemlerinin hızlandırılması ve apron operasyonlarının daha etkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Havalimanındaki otopark altyapısının genişletilmesiyle erişimin kolaylaştırılması, hava tarafı altyapısının modernizasyonuyla da operasyonel verimlilik ve kapasitenin artırılması amaçlanıyor.

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Podguzov, bankanın Almatı Havalimanı'nın gelişimini desteklemeyi sürdürdüğünü, Bank of America tarafından organize edilen yeni sendikasyona katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Podguzov, sendikasyon işlemlerindeki deneyimlerinin uluslararası ve Kazakistan'daki finans kuruluşlarıyla etkin işbirliği yapmalarına imkan sağladığını belirterek, yeni finansmanın Kazakistan'ın altyapı varlıklarına yönelik güveni ve ülkenin büyük projelerine uluslararası sermaye çekme imkanlarını artırdığını kaydetti.

Almatı Havalimanı 2025'te 12 milyon yolcuya hizmet verdi

Kazakistan'ın yolcu ve kargo taşımacılığı hacmi bakımından en büyük havalimanı olan Almatı Havalimanı, günde 32 binden fazla yolcuya hizmet veriyor.

TAV Airports tarafından işletilen havalimanının yolcu trafiği 2025'te 12 milyon kişiye ulaştı.

Havalimanının geliştirilmesi için daha önce de uluslararası finans kuruluşlarının desteği alınmıştı.

2021'de Avrasya Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Finans Kuruluşu DEG, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), havalimanının genişletilmesi ve modernizasyonu için finansman sağlamıştı.

Bu kapsamda inşa edilen yeni uluslararası terminal, 2024'te hizmete girmiş, havalimanının yıllık kapasitesi 3 milyondan 14 milyon yolcuya yükseltilmişti.

Kaynak: AA