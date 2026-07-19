Avrasya OSB, Marmara’nın yeni sanayi ve yatırım üssü oluyor

Türkiye’nin sanayi ve lojistik haritasında yeni bir cazibe merkezi yükseliyor. Stratejik konumu, güçlü ulaşım ağı ve modern altyapısıyla yatırımcıların ilgisini çeken Yalova Avrasya Organize Sanayi Bölgesi, Marmara Bölgesi’nin yeni üretim ve lojistik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sanayi ve lojistik sektörünün öncü isimlerinin bir araya gelerek 2,5 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği bölge; merkezi konumu, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kullanımı ile galerili ve modern altyapı sistemi sayesinde Yalova’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olarak planlandı.

DEV MARKALARIN TERCİHİ: AVRASYA OSB

Bölgenin sunduğu avantajlar, Türkiye’nin önde gelen sanayi ve perakende şirketlerinin de dikkatini çekti. LC Waikiki, Habaş, Umur Basım, Ergin Kauçuk ve Ziylan Lojistik gibi sektörlerinde lider konumda bulunan firmalar, yatırım adresi olarak Avrasya OSB’yi tercih etti. Büyük markaların art arda bölgeye yönelmesi, Avrasya OSB’nin yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Bölgedeki yatırımcı portföyü de her geçen gün büyüyor. Perakendeden gemi yan sanayine, lojistikten ambalaja, metalden enerjiye kadar birçok sektörden firma Avrasya OSB katılımcıları arasında yer alıyor. Katılımcılar arasında; Gisaş Gemi İnşa, Gürdesan Gemi Makine, Densa Marine, Onursan Gemi İnşa, İstanbul Tersanecilik, Seta Hidrolik, Sonray Makine, 3H Gemi İnşa gibi gemi inşa ve yan sanayi kuruluşları; Ersan Uluslararası Lojistik ve Yılmazlar Lojistik gibi lojistik firmaları; Aldem Çelik, Çelikel Alüminyum Döküm, Dalko Daldırma Galvaniz, MG Demir Çelik, Vanasan, Civtec Cıvata, Baysan Cıvata gibi metal ve çelik sanayi firmaları ile Es Ambalaj, Kaan Oluklu Mukavva, Kolici Oluklu Mukavva, Başak Kağıt, İz Baskı gibi ambalaj ve basım sektörü temsilcileri bulunuyor. Ayrıca Alkım, Çizsa, Gülipek, Kılıç Kardeşler, Alan Moda, Moravia, Çınar Sınai ve Tıbbi Gazlar, CHS Enerji, Sunlight Güneş Enerji Sistemleri, Ünüvar Elektronik, Uysal Otomotiv ve İnka Makina gibi farklı sektörlerden çok sayıda firma da üretim gücünü Avrasya OSB’ye taşıyor.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU BAĞLANTISIYLA LOJİSTİKTE YENİ DÖNEM

Avrasya OSB’yi öne çıkaran en önemli unsurlardan biri, ulaşım ağlarının merkezinde yer alması. İstanbul–İzmir Otoyolu bağlantısı sayesinde bölge, Türkiye’nin iki büyük ekonomi merkezine kesintisiz erişim imkânı sunuyor. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova gibi Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki üretim merkezlerine yakınlığı ve 7 farklı limana kolay erişim avantajı ile Avrasya OSB, yatırımcılara hem iç pazara hem de uluslararası pazarlara hızlı ulaşım olanağı sağlıyor. Bu stratejik avantaj, özellikle ihracat odaklı üretim yapan firmalar açısından maliyetlerin azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması bakımından önemli fırsatlar oluşturuyor.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ TEMELİ ATILDI

Bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor. Avrasya OSB’nin yönetim merkezi olacak Bölge Müdürlüğü binasının temel çalışmaları başladı. Modern mimarisiyle dikkat çeken bina tamamlandığında, yatırımcılara hızlı ve kaliteli hizmet sunacak, sanayinin gelişimine yön verecek önemli bir merkez olarak faaliyet gösterecek.

AVRASYA SANAYİ SİTESİ: YALNIZCA BİR SANAYİ SİTESİ DEĞİL

OSB bünyesinde hayata geçirilen Avrasya Sanayi Sitesi projesi de bölgeye önemli bir değer katıyor. Modern ve planlı sanayi altyapısı, stratejik konumu ve ulaşım kolaylığıyla öne çıkan sanayi sitesi; geniş ve fonksiyonel iş yeri seçenekleriyle üretimi destekleyen güçlü bir ticaret ekosistemi sunuyor.

Yalnızca bir sanayi sitesi olarak değil; bir üretim merkezi, bir ticaret noktası ve bir yatırım fırsatı olarak tasarlanan proje kapsamında çalışanların ihtiyaçlarına yönelik modern çalışma alanları, geniş yollar, rahat araç sirkülasyonu ve üretimin yanında sosyal yaşamı da önemseyen sosyal donatı alanları hayata geçiriliyor. Zemin katlarında mağaza ve ticari birimlerin yer alacağı yapısıyla Avrasya Sanayi Sitesi, üretim ile ticareti aynı çatı altında buluşturuyor.

3.000 M²’DEN 250.000 M²’YE KADAR TAHSİS İMKÂNI

Avrasya OSB, her ölçekten yatırımcıya kapılarını açıyor. 3.000 m² ile 250.000 m² arasında değişen tahsis imkânları, modern ve planlı sanayi altyapısı, güçlü iş gücü potansiyeli ve üretimi destekleyen ticaret ekosistemiyle bölge, yatırımcılara yüksek katma değer sunmayı hedefliyor.

Planlı sanayi anlayışıyla geliştirilen Avrasya OSB; güçlü enerji altyapısı, teknik hizmetleri, çevreye duyarlı yaklaşımı ve yatırımcı dostu yönetim anlayışıyla sürdürülebilir bir sanayi ekosistemi oluşturmayı amaçlıyor. Altyapı yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte yeni sanayi yatırımlarının daha da ivme kazanması bekleniyor.

“SANAYİCİLERE SADECE YATIRIM ALANI DEĞİL, GÜÇLÜ BİR GELECEK SUNUYORUZ”

Avrasya OSB Yönetim Kurulu, organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üretim gücünün temel yapı taşlarından biri olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün yatırımcıların en fazla önem verdiği unsurların başında ulaşım altyapısı, lojistik kolaylığı ve sürdürülebilir üretim imkânları geliyor. Avrasya OSB olarak yatırımcılarımıza yalnızca sanayi parseli sunmuyor, üretimlerini büyütebilecekleri, rekabet güçlerini artırabilecekleri modern bir sanayi ekosistemi inşa ediyoruz. Marmara Bölgesi’nin stratejik avantajlarını en iyi şekilde değerlendiren organize sanayi bölgelerinden biri olmayı hedefliyoruz.”

Yönetim Kurulu, gelişen ulaşım ağları sayesinde yatırımcıların üretim süreçlerinde önemli zaman ve maliyet avantajı elde ettiğini vurgulayarak, bölgenin önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri hâline geleceğini ifade etti:

“Limanlara, otoyollara ve bölgesel üretim merkezlerine yakın konumumuz sayesinde sanayicilerimizin tedarik zincirini güçlendiren bir yapı sunuyoruz. Bu avantaj, hem iç pazarda hem de ihracatta firmalarımıza önemli rekabet üstünlüğü sağlıyor. Hedefimiz; yüksek katma değerli üretimin gerçekleştirildiği, çevreye duyarlı, teknoloji odaklı ve uluslararası standartlarda örnek bir organize sanayi bölgesi oluşturmaktır.”

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SAĞLAYACAK

Ekonomi çevreleri, Marmara Bölgesi’nde planlı sanayi alanlarına yönelik yatırım talebinin artmaya devam ettiğine dikkat çekerken, Avrasya OSB’nin stratejik konumu ve güçlü altyapısıyla bu talebin önemli adreslerinden biri olacağını değerlendiriyor.

Yeni yatırımların hayata geçmesiyle birlikte bölgede istihdamın artması, yan sanayinin gelişmesi ve ihracat kapasitesinin güçlenmesi beklenirken; Avrasya OSB’nin Türkiye’nin sürdürülebilir sanayi vizyonuna önemli katkılar sunacağı ifade ediliyor.

Yalova’yı sanayi, lojistik ve teknoloji alanında Marmara’nın en güçlü üretim üslerinden biri hâline getirmeyi hedefleyen Avrasya OSB, sunduğu altyapı, stratejik konumu ve yatırım fırsatlarıyla geleceğe açılan kapı olmaya devam ediyor.