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Putin, Avrasya'da küresel GSYH'nin yaklaşık üçte ikisinin üretildiğini belirtti

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Putin, İstanbul'daki 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'na mesajında Avrasya'nın küresel ekonomide öncü rol oynadığını bildirdi. Mesajda dünya GSYH'sinin yaklaşık üçte ikisinin bölgede üretildiğini ve forum gündeminin Büyük Avrasya Ortaklığı girişimiyle örtüştüğünü belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya'nın küresel ekonomide öncü rol oynadığını belirterek, dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYH) yaklaşık üçte ikisinin bölgede üretildiğini bildirdi.

Putin, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nun katılımcılarına ve konuklarına gönderdiği yazılı mesajda, forumun farklı ülkelerden siyasetçiler, iş insanları, diplomatlar ve uzmanlar arasında doğrudan diyalog kurulmasına katkı sağladığını belirtti.

Bu yılki forumun "Değişen dünyanın ve ekonominin zorlukları" temasıyla düzenlendiğine işaret eden Putin, "Avrasya, küresel ekonomide öncü rol oynuyor. Dünyanın en büyük kıtasında küresel GSYH'nin yaklaşık üçte ikisi üretiliyor, büyük üretim kapasiteleri bulunuyor ve en önemli ulaşım ve ticaret güzergahları buradan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Putin, forumun gündeminin Rusya'nın "Büyük Avrasya Ortaklığı" girişimiyle de örtüştüğünü belirterek, söz konusu girişimin medeniyetler arası diyaloğu geliştirmeyi ve ülkeler ile bölgesel entegrasyon kuruluşlarının potansiyellerini uyumlu şekilde bir araya getirmeyi amaçladığını kaydetti.

Forum kapsamında yapılacak görüşmelerin eşitlik ve karşılıklı faydaya dayalı uluslararası işbirliği modelinin oluşturulmasına katkı sağlamasını beklediklerini ifade eden Putin, katılımcılara başarılar diledi.

Kaynak: AA
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