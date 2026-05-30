Rusya, Ermenistan'daki büyükelçisini geri çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Avrupa Birliği ile yakınlaşma çabalarını gerekçe göstererek Ermenistan Büyükelçisi Sergey Kopyrkin'i Moskova'ya geri çağırdı. Açıklamada, bu adımların Avrasya Ekonomik Birliği iş birliğine zarar verdiği belirtildi.

Ermenistan-Avrupa Birliği yakınlaşması Rusya'yı kızdırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan yönetiminin AB ile yakınlaşmaya yönelik attığı adımlarla ilgili istişareler için Rusya'nın Erivan Büyükeçisi Sergey Kopyrkin'in Moskova'ya çağrıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu adımlar Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) içindeki iş birliğine zarar vermektedir" denildi.

"AB üyeliği için referandum düzenle" çağrısı

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden oluşan Rusya öncülüğündeki Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU), dün Ermenistan'ın AB üyeliği başvurusu nedeniyle örgüte üyeliğinin askıya alınmasını değerlendireceğini açıklamış, Erivan'a AB üyeliği için referandum düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Ermenistan'da 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerine yönelik kamuoyu anketleri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisinin Rusya yanlısı muhalefetin önünde olduğunu gösteriyor.

Rusya-Ermenistan gerilimi

Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan, 2023 yılında Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini geri almasının ardından Rusya'nın çatışmalar sırasında kendisini koruyamadığını belirtiyor. Resmi olarak Rusya ile müttefik olan Ermenistan, Moskova'ya olan ekonomik bağımlılığına rağmen son yıllarda Batı ile bağlarını derinleştirmeye başladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
