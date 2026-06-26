Avrasya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı ve İş Forumu sona erdi

"Avrasya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı ve İş Forumu", Bankanın 2025 yılı sonuçlarının değerlendirildiği ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) gündemine ilişkin sunumların yapıldığı oturumla sona erdi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "Avrasya Kalkınma Bankası Yıllık Toplantısı ve İş Forumu", 25-26 Haziran'da Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirildi.

Çok taraflı kalkınma bankaları, uluslararası kuruluşlar, iş dünyası, bilim çevreleri ve meslek kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı forumda deneyim paylaşımının teşviki, güncel konuların değerlendirilmesi ve ortak kalkınma alanlarının ele alınması amaçlandı.

Forumda küresel ekonomik eğilimlerin Avrasya bölgesine etkileri, sürdürülebilir kalkınma yatırımları, bölge genelinde dijital teknolojiler ve inovasyon, Orta Asya'da İslami finansın geleceği ve Avrasya ulaştırma ağının potansiyeli gibi konular masaya yatırıldı. Bu kapsamda çeşitli oturumlar düzenlendi.

Toplantının ikinci ve son gününde Avrasya Kalkınma Bankasının 2025 yılı sonuçları ile Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) gündemine ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Bankanın 2025 yılı sonuçları, Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berik Mukhambetzhanov tarafından paylaşıldı. Mukhambetzhanov, "Banka, Orta Asya'daki rolünü kararlılıkla güçlendiriyor, daha ileri işbirlikleri için ufkunu genişletiyor. Yılı güçlü bir istikrarla tamamladık, görev tanımımıza uygun hareket ediyoruz." dedi.

Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi daha küçük ekonomilere yönelik finansman desteğinin 2025'te öncelikli alanlardan biri olduğunu belirten Mukhambetzhanov, Bankanın yatırım faaliyetlerindeki performansına dikkati çekti.

Bankanın ulaştırma, enerji ve su altyapısı projeleri, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil projeler, petrokimya ve yenilenebilir enerji yatırımları ile İslami finans alanındaki çalışmalarına da değinen Mukhambetzhanov, "Banka, yakın dönemde de uzun vadeli ekonomik etki sağlayan, entegrasyonu güçlendiren ve üye ülkelerin talep ile ihtiyaçlarını karşılayan projelere odaklanmayı sürdürecek." dedi.

ESG raporlarında yeni yaklaşım

ESG gündemine ilişkin ilk sunum, Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Evgeny Vinokurov tarafından yapıldı.

Vinokurov, oldukça emek ve kaynak gerektiren ESG raporlarının hazırlanmasının arkasındaki nedenleri anlattı.

Banka açısından yalnızca finansmanın değil projelerin ekonomi üzerindeki etkisinin de önemli olduğunu ifade eden Vinokurov, nihai hedefin insanların refahı olduğunu, bu nedenle bu etkinin öncelikle niteliksel olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Raporlar sayesinde projelerin etkisini nasıl artırabileceklerini değerlendirebildiklerini belirten Vinokurov, bu raporlarda Bankanın iç süreçlerine de yer verdiklerini, yatırımcılara tahviller ve sendikasyon kredileri konusunda daha fazla bilgi sunduklarını ifade etti.

ESG gündemine ilişkin diğer sunumu ise Avrasya Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Ofisi Başkanı Evgenia Klochkova gerçekleştirdi.

Klochkova, 2025 raporunda ilk kez "çifte önemlilik" yaklaşımını benimsediklerini belirterek, bu kapsamda ESG konularını hem Banka üzerindeki finansal etkileri hem de Bankanın çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri açısından değerlendirdiklerini ifade etti.

Klochkova, "Raporumuzun temel bölümünü sürdürülebilir finansman oluşturuyor. Sürdürülebilir finansman, yalnızca çevresel ve sosyal risklerin yönetilmesinden ibaret değil aynı zamanda etki yaratan projeler için yeni yatırım fırsatlarının belirlenmesini de kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Bankanın yeşil finansman portföyünün son yıllarda önemli ölçüde büyüdüğünü belirten Klochkova, bölge ekonomisini daha temiz, sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirecek projelerin hayata geçirildiğini anlattı.