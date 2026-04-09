İstanbul'daki 11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi sona erdi

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından 11'incisi düzenlenen 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026) sona erdi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu zirve, 3 gün boyunca 100'ün üzerinde konuşmacı ve 60'ın üzerinde ülkeden 370 kurumun katılımıyla gerçekleştirilen panel, atölye ve paralel oturumların yapılmasının ardından tamamlandı.

Zirveye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan EURAS ve EURIE Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, organizasyonun geniş katılımla ve yoğun içerikle tamamlandığını söyledi.

Aydın, 64 ülkeden 370 kurumun ve 2 bin ziyaretçinin katıldığı zirvede, 3 gün boyunca düzenlenen 52 panelde 164 konuşmacının sunum yaptığını, ayrıca "Imagine Tomorrow" platformunda 80 girişimcinin projelerini sergilediğini anlattı.

Zirvenin her yıl büyüyerek devam ettiğini dile getiren Aydın, "Her geçen gün hem katılımcı üniversiteler hem katılan ziyaretçiler hem konularımız çeşitleniyor. Çünkü eğitim, bilgi akşamdan sabaha değişiyor. Dün doğru olan ertesi gün yanlış oluyor. Dün yanlış olan ertesi gün doğru oluyor. Dolayısıyla ilerlemenin, kalkınmanın, üretimin her şeyi bilgiden geçiyor. Bilginin de merkezi üniversiteler. Üniversiteler de ne kadar tecrübe paylaşımı yaparsa ne kadar ortak akıl toplantılarıyla beraber yürürseler o kadar hayırlı sonuçlar alabiliyoruz." diye konuştu.

Aydın, kurumların ve ülkelerin gelişimi için uluslararası işbirliklerinin önemli olduğunu belirterek, "Muhakkak ki sınırlarımızı aşmamız lazım. Başka işbirlikleri yapmak lazım. 21. yüzyılın sloganı 'Birlikte yapmak, birlikte başarmak.' Onun da yolu ortak akıldan geçiyor. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi bu anlamda dünyanın sayılı üçüncü büyük uluslararası eğitim etkinliği." ifadelerini kullandı.