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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Özbekistan'da IAOM Avrasya Konferansı açılışını yaptı.

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Özbekistan'da IAOM Avrasya Konferansı açılışını yaptı.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'da IAOM Avrasya Konferansı'nın açılışını gerçekleştirdi. Yumaklı, Türkiye'nin güçlü altyapısı ve dinamik sektörüyle küresel gıda zincirinde yön belirleyici olmaya devam edeceğini bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan'da Uluslararası Operatif Değirmenciler Birliği Avrasya Konferansı'nın açılışına katıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "IAOM (Uluslararası Operatif Değirmenciler Birliği) Avrasya Konferansı'nın açılışını gerçekleştirdik. İklim krizinden jeopolitik risklere kadar tarımın geleceğini şekillendiren kritik süreçlerde, Türkiye olarak güçlü altyapımız, tecrübemiz ve dinamik sektörümüzle küresel gıda zincirinde yön belirleyici olmaya devam edeceğiz. Küresel un ve değirmencilik sektörünün kalbinin attığı bu buluşmanın ülkelerimiz, üreticilerimiz ve tüm paydaşlar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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