Bilim Yunusemre'den 3 büyük başarı

Manisa'da faaliyet gösteren Bilim Yunusemre Bilim Merkezi, Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda elde ettiği 1 şampiyonluk ve 2 jüri özel ödülüyle büyük bir başarıya imza attı.

Bilim Yunusemre Bilim Merkezi takımları, uluslararası arenada önemli bir başarıya ulaşarak Manisa'nın gururu oldu. Organizasyonda üç farklı kategoride derece elde eden takımlar, hem performansları hem de projeleriyle dikkat çekti.

Merkezin "Ares" takımı, FPV Drive Challenge kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Avrasya Şampiyonu oldu. Avrasya'nın birçok ülkesinden katılan takımlar arasında zirveye çıkan ekip, sergilediği üstün performansla büyük takdir topladı. Ares takımının bu başarısının temelinde ise İzmir'de düzenlenen Ege Bölge Turnuvası'nda elde edilen birincilik yer aldı. Bu başarıyla Avrasya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan ekip, uluslararası platformda da başarısını sürdürdü.

Öte yandan Bilim Yunusemre'nin diğer takımları da şampiyonada önemli dereceler elde etti. "Futuru Makers" takımı, Lego çizgi izleyen robot kategorisinde 4'üncü olarak jüri özel ödülüne layık görüldü. "Akıncılar" takımı ise Lego sumo robot kategorisinde 5'inci olarak yine jüri özel ödülü kazandı.

Toplamda üç ödülle Avrasya Şampiyonası'nı tamamlayan Bilim Yunusemre Bilim Merkezi, robotik ve teknoloji alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Avrasya Şampiyonu olan "Ares" takımı ise İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı