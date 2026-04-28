Bilim Yunusemre'den 3 büyük başarı

Manisa'da faaliyet gösteren Bilim Yunusemre Bilim Merkezi, Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda elde ettiği 1 şampiyonluk ve 2 jüri özel ödülüyle büyük bir başarıya imza attı.

Bilim Yunusemre Bilim Merkezi takımları, uluslararası arenada önemli bir başarıya ulaşarak Manisa'nın gururu oldu. Organizasyonda üç farklı kategoride derece elde eden takımlar, hem performansları hem de projeleriyle dikkat çekti.

Merkezin "Ares" takımı, FPV Drive Challenge kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak Avrasya Şampiyonu oldu. Avrasya'nın birçok ülkesinden katılan takımlar arasında zirveye çıkan ekip, sergilediği üstün performansla büyük takdir topladı. Ares takımının bu başarısının temelinde ise İzmir'de düzenlenen Ege Bölge Turnuvası'nda elde edilen birincilik yer aldı. Bu başarıyla Avrasya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan ekip, uluslararası platformda da başarısını sürdürdü.

Öte yandan Bilim Yunusemre'nin diğer takımları da şampiyonada önemli dereceler elde etti. "Futuru Makers" takımı, Lego çizgi izleyen robot kategorisinde 4'üncü olarak jüri özel ödülüne layık görüldü. "Akıncılar" takımı ise Lego sumo robot kategorisinde 5'inci olarak yine jüri özel ödülü kazandı.

Toplamda üç ödülle Avrasya Şampiyonası'nı tamamlayan Bilim Yunusemre Bilim Merkezi, robotik ve teknoloji alanındaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Avrasya Şampiyonu olan "Ares" takımı ise İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

İran'ın ABD'ye sunduğu sürpriz teklifin perde arkası: Tüm çıkışlar kilitlendi

Sürpriz teklifin perde arkası ortaya çıktı: Tüm çıkışlar kilitlendi
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu