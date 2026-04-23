Avrasya Ekonomik Birliği ile Shanghai İşbirliği Örgütü Arasındaki Ticaret 368 Milyar Dolara Yükseldi

ASTANA, 23 Nisan (Xinhua) -- Avrasya Ekonomik Birliği ile Shanghai İşbirliği Örgütü arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda dört kat artarak 368 milyar dolara ulaştı.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bahıtcan Sagintayev çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen bölgesel ekoloji zirvesi sırasında Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile yaptığı görüşmede iki kurum arasındaki ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Sagintayev, iki taraf arasındaki güçlü ekonomik işbirliğine dikkat çekti.

Görüşmede uluslararası gündemdeki önemli konular ele alınırken, iki yetkili işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Taraflar, iki kurum arasındaki koordinasyonun artırılmasının, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasında ekonomik büyümenin teşvik edilmesi açısından önemli olduğu konusunda mutabık kaldı.

