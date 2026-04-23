Avrasya Ekonomik Birliği ile Shanghai İşbirliği Örgütü Arasındaki Ticaret 368 Milyar Dolara Yükseldi

Avrasya Ekonomik Birliği ile Shanghai İşbirliği Örgütü Arasındaki Ticaret 368 Milyar Dolara Yükseldi
Avrasya Ekonomik Birliği ile Shanghai İşbirliği Örgütü arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda dört kat artarak 368 milyar dolara ulaştı. İki kurum, işbirliğini güçlendirme ve ekonomik büyümeyi teşvik etme konusunda görüşmelerde bulundu.

ASTANA, 23 Nisan (Xinhua) -- Avrasya Ekonomik Birliği ile Shanghai İşbirliği Örgütü arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda dört kat artarak 368 milyar dolara ulaştı.

Avrasya Ekonomik Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Bahıtcan Sagintayev çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen bölgesel ekoloji zirvesi sırasında Shanghai İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev ile yaptığı görüşmede iki kurum arasındaki ticaret hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Shanghai İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin, Avrasya Ekonomik Birliği'nin toplam dış ticaret hacminin yüzde 50'sini oluşturduğunu belirten Sagintayev, iki taraf arasındaki güçlü ekonomik işbirliğine dikkat çekti.

Görüşmede uluslararası gündemdeki önemli konular ele alınırken, iki yetkili işbirliğinin mevcut durumu ve geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Taraflar, iki kurum arasındaki koordinasyonun artırılmasının, karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasında ekonomik büyümenin teşvik edilmesi açısından önemli olduğu konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi

Kurtulmuş'un koltuğunu devralan İnci beklenen mesajı verdi
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota

2'si CIA personeli 4 yetkili öldü, Ülke karıştı! ABD'ye nota
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi

Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Alişan, kardeşinin son anlarını anlatırken ağlamamak için kendini zor tuttu

Kardeş acısı dinmiyor! Anlatırken ağlamamak için zor durdu
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı

Vahşet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Fatma'yı öldüren en yakınlarıymış
Öğrencinin silah getirdiği okulda 'şeffaf poşet' önlemi

Öğrencinin silah getirdiği okulda görülmemiş önlem