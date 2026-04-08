İstanbul'daki '11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde karma yoğun eğitim programları ele alındı

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2026 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde (EURIE 2026) karma yoğun eğitim programları ele alındı.

Moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşe Işınsu Atalay'ın yaptığı "Karma Yoğun Programlar" başlıklı panelde, Yaş Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Ioana Serafinceanu ve Windesheim Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Uluslararası İşletme Lisans Programı Yöneticisi Ferdi Hofstede konuşmacı olarak yer aldı.

Yaş Alexandru Ioan Cuza Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Serafinceanu, karma yoğun programların, Avrupa Komisyonunca 2021'de Erasmus Plus rehberinde tanıtıldığını belirterek, bu programların 5 ila 30 gün arasında fiziksel hareketlilik ile zorunlu sanal bileşeni birleştirdiğini söyledi.

Bu programların sürdürülebilir işbirliğini geliştirmek, öğrenci ve personel hareketliliğini artırmak ve yerel toplumu uluslararasılaştırmak amacıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Serafinceanu, programların seyahat edemeyen öğrenciler için de uluslararası deneyim imkanı sunduğunu dile getirdi.

Serafinceanu, üniversite bünyesinde programların merkezi başvuru sistemiyle yürütüldüğünü, akademik personelin içerik ve kaliteye odaklandığını, uluslararası ofisin ise lojistik, konaklama ve tanıtımı üstlendiğini aktardı.

Başlangıçta 6 programla yola çıktıklarını, bugün 25 programa ulaştıklarını anlatan Serafinceanu, haftalık yoğun program sayısının akademik takvim nedeniyle sınırlı tutulduğunu ifade etti.

Serafinceanu, programların disiplinler arası yapıyı güçlendirdiğini, yeni ortaklıklar oluşturduğunu ve yerel kültürün tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

"Öğrencilerin uluslararası beceriler kazanmalarını istiyoruz"

Windesheim Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde Uluslararası İşletme Lisans Programı Yöneticisi Hofstede de "Sınırların Ötesinde: COIL ve BIP Aracılığıyla Başarılı Sanal ve Hibrit Eğitim Tasarımı" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Uluslararasılaşmanın, öğrencilerin kültürlerarası becerilerini geliştirmek için önemli olduğunu belirten Hofstede, seyahat imkanı olmayan öğrenciler için çevrim içi ve hibrit modellerin ölçeklenebilir çözümler sunduğunu ifade etti.

COIL modelinin "ortak çalışmaya dayalı, çevrim içi, uluslararası öğrenme" anlamına geldiğini anlatan Hofstede, bu yöntemin düşük maliyetli ve geniş katılımlı olduğunu vurguladı.

Hofstede, "Uluslararasılaşma üzerine çalışıyoruz çünkü öğrencilerin uluslararası beceriler kazanmalarını istiyoruz." dedi.

Pandemi öncesinde başlatılan COIL projelerinin farklı ülkelerden üniversitelerle yürütüldüğünü aktaran Hofstede, küçük öğrenci gruplarıyla bire bir etkileşime dayalı bir yapı kurduklarını belirtti.

Hofstede, karma yoğun programların çevrim içi hazırlık ve fiziksel hareketliliği birleştirdiğini dile getirerek, bu modelin daha derin kültürlerarası deneyim sunduğunu ifade etti.

Başarının sırrı güçlü işbirliği

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Atalay da karma yoğun programlar ve COIL projelerinde, güvenilir ortaklığın en önemli unsur olduğunu belirterek, güçlü işbirliklerinin başarıyı doğrudan etkilediğini söyledi.

Açık iletişim ve net görev tanımlarının önemine işaret eden Atalay, koordinatör kurumun ortaklarla beklenti ve sorumlulukları açık şekilde paylaşması gerektiğini vurguladı.

Kurumsal destek ve güçlü organizasyon yapısının kaliteyi artırdığını ifade eden Atalay, aksi durumda motivasyon kaybı yaşanabileceğini dile getirdi.

Atalay, eğitmenlerin görevlerinin net belirlenmesi ve öğrencilerin doğru seçilmesinin sürece katkı sağladığını belirtti.

Projelerde şirketlerle işbirliğinin önemine değinen Atalay, firmaların projenin amacını anlamasının kritik olduğunu kaydetti.