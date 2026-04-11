Özgürlük ve Sumud Filosu Avrasya aktivistleri "Yeniden Yola Çıkıyoruz" programına katıldı

Ankara'da düzenlenen 'Yeniden Yola Çıkıyoruz' programında, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yeni bir Filistin filosu oluşturulacağı duyuruldu. İHH Başkanvekili Hüseyin Oruç ve aktivist Zeynel Abidin Özkan, geçmiş filoların mücadelesinin sürdüğünü vurguladı.

Ankara'da, Özgürlük ve Sumud Filosu Avrasya aktivistlerince "Yeniden Yola Çıkıyoruz" programı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Araştırma ve Kültür Vakfı Ankara Şubesinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Küresel Sumud Filosu videosu izletilmesiyle başladı.

İHH Başkanvekili Hüseyin Oruç, programda yaptığı konuşmada, Gazze'deki ablukayı kırmak için Mavi Marmara gemisiyle ilk adımı 2010'da attıklarını anımsattı.

Her şeyi göze alarak yeniden yola çıkacaklarını söyleyen Oruç, "Gazze için seferber olan bu gemiler başarılı olacak, kapılar eninde sonunda açılacaktır." dedi.

Özgürlük ve Sumud Filosu Yönetim Kurulu Üyesi ve aktivist Zeynel Abidin Özkan ise Filistin için hazırlanan gemilerin 20 kez Gazze sahillerine doğru hareket ettiğini ancak İsrail'in müdahale ettiğini belirtti.

Küresel Sumud Filosu'nda yaşadıklarını anlatan Özkan, "Toplamda 42 gemi Filistin sahillerine ulaştı. Belki abluka kırılmadı ancak İsrail'in oluşturduğu zulüm duvarları aşıldı. Yeni bir filoyla tekrar yola çıkacağız. Diğer filoları başarısız saymıyoruz, mücadelenin devamı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Temel hedeflerinin Gazze'deki ablukayı kırmak olduğu vurgulayan Özkan, "Bugün yine yüzlerce gemiyle denizden yola çıkmak için besmele çektik. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. İlk gemilerimiz 12 Nisan'da İspanya'dan hareket edecek. Filomuz İtalya, Yunanistan ve Türkiye kara sularında eklenecek yeni gemilerle güçlenerek Filistin sahillerine doğru yol alacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı
ABD'den İran'ın dondurulmuş varlıklar iddiasına yalanlama

Müzakere öncesi kriz! ABD'den yalanlama geldi, gözler İran'da
İran heyetinden görüşme öncesi toplantı! İşte ilk fotoğraf

İslamabad'daki heyetten ilk fotoğraf
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizini yaptı

Taksiciye hayatının sürprizini yaptı! Herkesin azğı açık kaldı

İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel

Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan

Yaz gelmeyecek gibi! Bu görüntü iki ili bağlayan yoldan
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizini yaptı

Taksiciye hayatının sürprizini yaptı! Herkesin azğı açık kaldı

İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti

İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
Akaryakıta indirim geliyor

Peş peşe zamların ardından güzel haber! İndirim geliyor