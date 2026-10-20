Ali Ağaoğlu kimdir, nereli? Halka arzdan bu yana yüzde 62 düşen Ağaoğlu Avrasya GYO'da patronun payı ne kadar eridi?

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Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hissesi 19 Ekim 2026'da Borsa İstanbul'da 7,99 liraya indi, gün içinde 7,94 lirayı da gördü. Şirket nisan ayında payları 21,10 liradan halka arz etmişti. Fark yüzde 62.

Şirketin yüzde 59,23'ü Ali Ağaoğlu'na ait. Halka arz döneminde yaklaşık 176 milyon dolar eden bu payın piyasa değeri şimdi 66 milyon dolar civarında. Yani patronun payı kâğıt üzerinde 110 milyon dolardan fazla eridi. Bu bir nakit kaybı değil, hisse fiyatındaki düşüşün paya yansıması.

HALKA ARZDAN BU YANA NE OLDU?

Ağaoğlu Avrasya GYO, 19 Aralık 2023'te kuruldu. Elindeki gayrimenkulleri kiraya vererek ve satarak gelir elde ediyor. Payları 1-3 Nisan 2026'da sabit fiyatla talep topladı; halka arzın büyüklüğü 3,7 milyar liraydı ve hisse AAGYO koduyla Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladı.

İlk işlem günü olan 9 Nisan'da hisse 23,20 liradan kapandı. Ertesi gün 25,52 liraya çıktı; bu, bugüne kadarki en yüksek kapanışı. Sonrası düşüşle geçti: hisse 13 Ekim'de 8,46, 16 Ekim'de 8,05 liradan kapandı ve 19 Ekim'de 8 liranın altına indi. Halka arzda 1.000 lot alan bir yatırımcı 21.100 lira ödemişti; aynı payların bugünkü değeri 7.990 lira.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR, NERELİ?

Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olan iş insanı. Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Asıl soyadı İbrahimağaoğlu. Babası Miktat İbrahimağaoğlu, İstanbul'da tanınan bir müteahhitti.

İnşaat işini daha okurken babasının yanında öğrendi ve liseyi son sınıfta bıraktı. 1975'te babası kalp rahatsızlığı geçirince aile şirketinin başına o geçti.

1977'DE KENDİ ŞİRKETİNİ KURDU

Ağaoğlu 1977'de ticari olarak babasından ayrıldı ve Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. Grup 1981'den itibaren toplu konut siteleri yaptı. 1990'ların sonunda adı "My" ile başlayan projeler geldi: My World, My Office, My Towerland. Grubun bu projelerle yaptığı konut ve ofislerin bir kısmı İstanbul'un Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy semtlerinde.

SERVETİ NE KADARDI?

Ağaoğlu, Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesine ilk kez 2008'de girdi ve birkaç yıl içinde Forbes'un 2012 "En Zengin 100 Türk" listesinde 10. sıradaydı. Mart 2013'te 2,7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin 8., dünyanın 527. en zengin iş insanı olarak gösterildi. 2017'de servetinin 1 milyar dolara indiği hesaplandı ve listede 27. sıraya geriledi.

Ağaoğlu Avrasya GYO'nun halka arz sonrası sermayesi 701 milyon lira. Ağaoğlu'nun yüzde 59,23'lük payı yaklaşık 415 milyon adet hisseye denk geliyor; hisse fiyatındaki her 1 liralık düşüş, bu payın değerini 415 milyon lira kadar azaltıyor.