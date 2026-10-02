Azerbaycan Milletvekili Veliyev, Türk dünyası Avrasya'da güç merkezine dönüşüyor dedi

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(ANKARA) - Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Samir Veliyev, "Türk dünyası, Avrasya'da giderek lojistik, enerji, dijitalleşme, kültür ve uluslararası güvenlik konularında önemli bir rol oynayabilecek bağımsız bir güç merkezi olarak şekilleniyor. Azerbaycan, Türk dayanışması fikirlerini istikrarlı bir şekilde teşvik ediyor, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal açıdan güçlendirilmesi için ciddi çabalar gösteriyor" dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Veliyev, Türk dünyasında iş birliğinin yalnızca devletler arasındaki ilişkilerle sınırlı olmadığını belirterek, ortak tarih, dil, kültür ve stratejik çıkarlar etrafında daha kapsamlı bir iş birliği alanının oluştuğunu söyledi.

Veliyev, Türk dünyasının Avrasya'da lojistik, enerji, dijitalleşme, kültür ve güvenlik alanlarında etkisi giderek artan bir güç merkezi haline geldiğini ifade etti. Azerbaycan'ın da bu sürecin önemli aktörlerinden biri olduğunu belirten Veliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

TDT'NİN TEMELİ NAHÇIVAN'DA ATILDI

Veliyev, 3 Ekim'in Türk dünyası açısından önemli bir tarih olduğunu belirterek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın temelinin 3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da düzenlenen zirvede atıldığını hatırlattı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri tarafından Nahçıvan Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kuruldu.

Teşkilatın ilerleyen yıllarda kurumsal yapısının genişlediğini ve iş birliği mekanizmalarının güçlendirildiğini belirten Veliyev, 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen zirvede kurumun adının "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirildiğini ifade etti.

Nahçıvan Anlaşması'nın siyasi diyalogdan ekonomiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden bilim ve kültüre kadar birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesini öngördüğünü belirten Veliyev, anlaşmanın Türk devletleri arasındaki ilişkilerin ortak bir uluslararası platformda sistematik hale gelmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

TÜRK DÜNYASININ JEOPOLİTİK ÖNEMİ ARTIYOR

Veliyev'e göre, TDT kuruluşundan bu yana yalnızca bölgesel bir iş birliği platformu olmaktan çıkarak daha geniş jeopolitik ve jeoekonomik öneme sahip bir yapıya dönüşüyor.

Avrasya'daki ulaşım güzergahlarının yeniden şekillenmesi, enerji piyasalarındaki dönüşüm ve Orta Koridor'un önem kazanmasının Türk devletleri arasındaki koordinasyonu daha önemli hale getirdiğini belirten Veliyev, Hazar havzası, Orta Asya ve Güney Kafkasya arasındaki iş birliğinin TDT'nin uluslararası alandaki etkisini artırdığını dile getirdi.

Veliyev, Türk dünyasının ortak tarih ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik çıkarlar, güvenlik ihtiyaçları ve stratejik hedefler etrafında da yakınlaştığını kaydetti.

İŞ BİRLİĞİNDE YENİ GÜNDEM: EKONOMİ, ENERJİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Türk devletleri arasındaki ilişkilerin geçmişte ağırlıklı olarak kültürel ve insani bağlar üzerinden ilerlediğini belirten Veliyev, bugün ise iş birliği alanlarının önemli ölçüde genişlediğini ifade etti.

Veliyev, TDT'nin siyasi koordinasyon, ekonomik entegrasyon, enerji güvenliği, ulaştırma ve lojistik, dijital dönüşüm ve bölgesel güvenlik gibi başlıklarda çok taraflı bir stratejik iş birliği platformu olarak öne çıktığını söyledi.

Özellikle Orta Koridor'un artan jeoekonomik öneminin TDT'nin uluslararası konumunu güçlendirdiğini belirten Veliyev, Türk dünyasının 21. yüzyılda istikrar, kalkınma, teknoloji ve stratejik ortaklık alanlarından biri olma hedefinde olduğunu ifade etti.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'YE ÖZEL VURGU

Veliyev, Türk dünyasının geniş bir coğrafi ve kültürel alanı kapsadığını belirterek, Azerbaycan ve Türkiye'nin bu yapı içerisindeki rolüne dikkati çekti.

İki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesinde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden Veliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in TDT zirvelerinde Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdiğini belirtti.

Veliyev, Aliyev'in daha önce dile getirdiği "Bizim ailemiz Türk dünyasıdır" sözünün Azerbaycan'ın Türk dünyasına yaklaşımını yansıttığını söyledi.

ŞUŞA BEYANNAMESİ'NE DİKKATİ ÇEKTİ

Veliyev, 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasi ve manevi desteğin iki ülke arasındaki dayanışmanın örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin de ikili ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Veliyev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın Türk dünyasındaki iş birliğine de katkı sağladığını kaydetti.

"TDT GELECEK YILLARDA DAHA DA GÜÇLENECEK"

Azerbaycan ve Türkiye'nin TDT kapsamında ortak projelerin hayata geçirilmesine ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine aktif katkı sunduğunu belirten Veliyev, iki ülkenin teşkilatın uluslararası alandaki rolünün güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Veliyev, Türk dünyasının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ise TDT'nin gelecek dönemde daha da güçlenerek küresel ölçekte etkili bir aktöre dönüşeceğine inandığını ifade etti.

Kaynak: ANKA