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Devlet Bahçeli, Uaseb Genel Başkanı Geylan ile Bir Araya Geldi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Genel Başkanı Talip Geylan'ı makamında kabul etti. Görüşmede, UAESEB faaliyetleri ve Kerkük'teki Türkçe Yeterlik Sertifikası programı hakkında bilgi verildi.

(ANKARA)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UAESEB Genel Başkanı Talip Geylan'ı makamında kabul etti.

Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) Genel Başkanı Talip Geylan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Geylan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB)'mizin faaliyetleri hakkında bilgi arz ettim."

Ayrıca Kerkük'te Türkmen gençlerimize yönelik düzenlediğimiz Türkçe Yeterlik Sertifikası programımızın süreci ve sonuçları hakkındaki raporumuzu da kendisiyle paylaştım. Programın üçüncü fazının tamamlanmasıyla birlikte eğitime katılan 321 soydaş kardeşimiz sertifika almış ve böylece YTB bursuna başvurma ve ülkemizde yüksek öğrenim imkanına kavuşmuş oldular.

Sayın Genel Başkanımız, tüm soydaşlarımıza ve özellikle Türkmen gençlerimize tebrik ve başarı dileklerini ilettiler. Türkmeneli'ndeki çalışmalarımıza her daim destek ve takdirlerini esirgemeyen sayın Genel Başkanıma hürmet ve saygılarımı arz ediyorum.

Bu vesileyle Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği ve Kerkük Ülkü Ocakları Başkanı Murad İmadeddin Türkmen kardeşime de gayretlerinden ötürü tekraren teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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