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Paşinyan, EAEU üyelerinin başka bir üyeyi ihraç etme hakkı olmadığını söyledi

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Paşinyan, EAEU üyesi ülkelerin başka bir üye devleti ihraç etme hakkı olmadığını söyledi. Avrasya Hükümetlerarası Konseyi'nde sunulan rapora ilişkin konuşan Paşinyan, bu olasılığın CSTO için mümkün olabileceğini belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'a ilişkin Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması'nın uygulanmasının askıya alınmasının olası sonuçlarına dair rapor hakkında Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) üye devletlerinin başka bir üye devleti ihraç etme hakkına sahip olmadığını söyledi.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Paşinyan, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi'nde Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcilerinin Ermenistan'a ilişkin Avrasya Ekonomik Birliği Antlaşması'nın uygulanmasının askıya alınmasının olası sonuçlarına ilişkin sunduğu rapor hakkında, EAEU üye devletlerinin başka bir üye devleti ihraç etme hakkına sahip olmadığını belirtti.

Bu olasılığın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (CSTO) için mümkün olabileceğini belirten Paşinyan, "Ermenistan'ın neden CSTO'dan ihraç edilmediği ilginç bir konu. EAEU'ya gelince, tarihimizde ilk kez metropol bizi kendisine doğru çekmiyor, aksine dolaylı olarak 'Sizi aramızdan ihraç edeceğiz' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Paşinyan, önceki dönemde Rusya'nın Ermenistan'a uyguladığı kısıtlamaların, hem Ermenistan'daki hem de yurt dışındaki çevrelerin amaçladığı ekonomik ve siyasi sonuçları doğurmadığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, Ermenistan'da hükümeti değiştirmeye yönelik üçüncü girişim olacak. İlki, 2023'teki olaylardı. O dönemde Karabağ'da, Rus barış gücü askerlerinin huzurunda, insan akışını Ermenistan'a yöneltmek amaçlanırken, aynı zamanda siyasi otoritelerin değiştirilmesi için çağrılar yapılıyordu. İkincisi ise Haziran 2026'daki parlamento seçimleriydi. Şimdi ise üçüncü bir girişim hazırlanıyor. Burada ekonomik bir unsur söz konusu değil, karşımızda siyasi bir unsur var. Amaç, Ermenistan'da iç siyasi istikrarsızlığı kışkırtmak ve fiilen, ardından da hukuken Ermenistan'ı bağımsızlığından mahrum bırakmaktır. Ermenistan devleti yeterince dirençlidir ve bu durumu da aşacaktır."

Raporda ortaya konulan ekonomik sonuçlara da değinen Paşinyan, hükümetinin odak noktasının ülkenin kalkınması ve bağımsızlığının korunması olduğunu belirtti.

AB'ye ihracat yüzde 51 arttı

Armenpress'in haberine göre, Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, ihracata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında bu yılın ocak-eylül dönemine ait ihracat istatistiklerine yer veren Papoyan, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihracatın yüzde 51 arttığını belirtti.

Papoyan, Ocak-Eylül 2025'te AB'ye ihracatın toplamda 475 milyon dolar olduğunu, bu yıl ise 717 milyon dolara yükseldiğini kaydetti.

Ermenistan Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı verilerinde ise Ermenistan'ın çiçek ihracatını bu yıl 23 yeni pazara genişlettiği belirtildi.

Buna göre, 1 Ocak-12 Ekim'de 30 ülkeye 908,6 ton çiçek ihracatı yapıldı.

Kaynak: AA
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