Haberler

Albüm: 9. Çin-Avrasya Fuarı, Çin'in Urumqi Kentinde Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Albüm: 9. Çin-Avrasya Fuarı, Çin'in Urumqi Kentinde Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 9. Çin-Avrasya Fuarı, 25-29 Haziran tarihlerinde 'İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliği İçin Yeni Bir Canlılık' temasıyla gerçekleştiriliyor.

URUMQİ, 26 Haziran (Xinhua) -- 9. Çin- Avrasya Fuarı, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenleniyor.

Bu yıl 25-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen fuar, " İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliği İçin Yeni Bir Canlılık" temasına odaklanıyor.

Kaynak: Xinhua
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük

Savaşta kabus gibi gece! 660 İHA'yı tek tek vurup indirdiler
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı
İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi

İzmir'de dev uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi
Sokak çetelerine operasyon: 5'i avukat toplam 34 şüpheliye gözaltı kararı

Avukatlar yakalandı! Gözaltına alındıkları operasyon yüz kızartıcı
Silahı tutukluk yaptı! Bakın kocasını neden öldürmek istemiş

Kocasını öldürecekken silah ateş almadı! İfadesi gündem oldu
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi