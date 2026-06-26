Albüm: 9. Çin-Avrasya Fuarı, Çin'in Urumqi Kentinde Ziyaretçilerini Ağırlıyor
Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 9. Çin-Avrasya Fuarı, 25-29 Haziran tarihlerinde 'İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliği İçin Yeni Bir Canlılık' temasıyla gerçekleştiriliyor.
URUMQİ, 26 Haziran (Xinhua) -- 9. Çin- Avrasya Fuarı, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenleniyor.
Bu yıl 25-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen fuar, " İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliği İçin Yeni Bir Canlılık" temasına odaklanıyor.
Kaynak: Xinhua