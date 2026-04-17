Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde Dünya Çocukları Bir Araya Geliyor

ESENLER Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, bu yıl 16'ncı kez dünya çocuklarını bir araya getirecek. 'Avrasya'nın Çocukları' temasıyla Karadağ, Romanya, Pakistan, Filistin, Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Azerbaycan'dan gelen çocuklar, barış ekmeği pişirecek.

Esenler Belediyesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türkiye Maarif Vakfı'nın destekleriyle bu yıl 16'ncı kez Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Farklı coğrafyalardan gelen çocukları Esenler'de buluşturacak etkinlik ile dünyaya yine barış mesajları verilecek.

Kendi ülkelerinden getirdikleri un ve sularla barış ekmeği pişirecek çocuklar, ardından bu ekmekleri dünya liderlerine gönderecek. 'Avrasya'nın Çocukları' temasıyla Karadağ, Romanya, Pakistan, Filistin, Türkiye, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Azerbaycan'dan gelen çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinliklere katılarak bir hafta boyunca İstanbul'u yakından tanıma fırsatı da bulacak.

TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİ KEŞFEDECEKLER

Festival kapsamında çocuklar İstanbul'un önemli kültürel, tarihi ve sosyal noktalarını ziyaret edecek. Karaköy, Galata, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda şehir gezileri gerçekleştirilecek, ardından Boğaz turu ile İstanbul'un doğal ve tarihi güzellikleri tanıtılacak. Çocuklar Tarihi Yarımada'yı da ziyaret ederek İstanbul'un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulacak. Katılımcılar ayrıca İstanbul'daki tema park alanını ziyaret ederek birbirinden renkli etkinliklere katılacak.

'BARIŞ DUVARI'NI BOYAYACAKLAR

Her güne özel farklı etkinliklerin düzenleneceği 16'ncı Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde minikler, İstanbul Valisi Davut Gül ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'yu makamlarında ziyaret edecek. Festivalin geleneksel etkinlikleri arasında yer alan 'Barış Duvarı' boyama çalışmasında ise çocuklar, barış temasını simgeleyen duvarı hep birlikte renklendirerek ortak bir sanat çalışmasına imza atacak.

DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRIDA BULUNACAKLAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü düzenlenecek festivalin ana programı için minikler bir hafta boyunca prova yapacak. Yöresel kıyafetleriyle ülkelerinin geleneksel danslarını sahneye taşıyacak minikler, ülkelerinden getirdikleri un ve sularla hep birlikte barış ekmeği pişirecek. Ekmekler, dünya barışını konu alan bir mektupla birlikte dünya liderlerine gönderilecek.

Etkinlik, 22 Nisan günü Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı