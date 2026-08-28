Putin-Paşinyan Bişkek'te AB ve AEB'yi Görüşecek

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 1 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Ermenistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik hedefini ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile ilişkilerini görüşeceğini belirtti.

Uşakov, Putin'in 31 Ağustos-1 Eylül'de yapacağı Bişkek ziyareti öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rus liderin burada düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacağını ve çok sayıda ikili görüşme yapacağını kaydeden Uşakov, Putin'in 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.

Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin gelişmelerin yanı sıra Karadeniz'deki durumun değerlendirileceğini belirten Uşakov, ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere Rusya-Türkiye işbirliğinin de gündemde olacağını söyledi.

Putin'in 31 Ağustos'ta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşeceğini dile getiren Uşakov, Rus liderin temaslarına Şi ile yapacağı görüşmeyle başlayacağını kaydetti.

Rusya-Ermenistan ilişkileri

Uşakov, Rusya'nın, Ermenistan'ın AEB kapsamındaki işbirliğinden "büyük faydalar" sağlarken aynı zamanda AB üyeliğini hedefleyemeyeceği yönündeki tutumunu sürdürdüğünü belirtti.

Bu meselenin çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Uşakov, "Bu konular, Putin ile Paşinyan arasındaki görüşmenin gündeminde olacak." dedi.

Uşakov, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesini savunan bazı muhalefet liderlerinin Ermenistan'da tutuklanmasının da görüşmede ele alınacağını ifade etti.

Erivan yönetiminin bu tutumunun Moskova'da ciddi endişe yarattığını dile getiren Uşakov, Rusya'ya yakın siyasetçilerin cezaevinde bulunmasını "üzücü" olarak nitelendirdi.

Putin, Doğu Ekonomi Forumu'na katılacak

Rus liderin zirve kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de görüşeceğini aktaran Uşakov, ikili temasların Caparov ile yapılacak görüşmeyle tamamlanacağını kaydetti.

Uşakov, zirvenin ardından aralarında Bişkek Deklarasyonu'nun da bulunduğu 20 ila 25 belgenin imzalanmasının planlandığını söyledi.

ŞİÖ'nün kurumsal yapısını düzenleyecek bir protokolün de kabul edileceğini anlatan Uşakov, güvenlik tehditleriyle mücadele merkezi ile uyuşturucuyla mücadele merkezinin örgütün yapısına ekleneceğini dile getirdi.

Uşakov, "gözlemci" ve "diyalog ortağı" statülerinin yerine "ŞİÖ ortağı" adıyla yeni bir kategori oluşturulacağını bildirdi.

Rusya'nın 2027-2028 döneminde ŞİÖ başkanlığını üstleneceğini belirten Uşakov, Putin'in zirve programının tamamlanmasının ardından Rus gazetecilere açıklama yapacağını söyledi.

Putin'in Bişkek temasları sonrasında Vladivostok kentinde düzenlenecek Doğu Ekonomi Forumu'na katılacağını aktaran Uşakov, Rus liderin, 3 Eylül'deki genel oturumda kapsamlı bir konuşma yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA