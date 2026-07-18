19 ülkeden siyasetçi ve aydınlar 'Büyük savaşı önleyecek ittifak' için buluştu

Ankara'da düzenlenen "Büyük Savaşı Önleyecek İttifak" konulu uluslararası konferansta, 19 ülkeden siyasetçi, diplomat, emekli asker ve akademisyen bir araya geldi. NATO'nun Ankara Zirvesi'ne alternatif olarak düzenlendiği belirtilen toplantıda, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve Avrasya eksenli iş birlikleri masaya yatırılırken, Türkiye-Rusya-Çin- İran ittifakına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

19 ÜLKEDEN DEVLET YETKİLİSİ VE AYDINLAR KATILDI

Dünya Medeniyetleri Girişimi Araştırma Merkezi (DÜNYA-MER), Ankara'da “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” adlı uluslararası bir konferans düzenledi. İki gün sürecek olan konferansa; ABD, Almanya, Azerbaycan, Cezayir, Belarus, İsviçre, Fransa, Gürcistan, Güney Afrika, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Japonya, KKTC, Rusya, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 19 farklı ülkeden devlet yetkilisi, büyükelçi, emekli general, siyasi parti temsilcisi ve konusunda uzman aydınlar katıldı.

7-8 Temmuz NATO Ankara Zirvesi’ne karşı Avrasya Zirvesi’ni temsil ettiği belirtilen konferansta yapılan konuşmalarda, Türkiye’ye yönelik güvenlik tehditlerinin ABD ve NATO’dan geldiği kaydedildi ve Türkiye-Rusya-Çin- İran İttifakının zorunlu olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARSA DÜNYA DEĞİŞİR"

DÜNYA-MER Başkanı Prof. Dr. Semih Koray’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, AK Parti iktidarının Rusya ve Iran’ı hedef tahtasına koyan NATO Zirvesi Sonuç Bildirgesini imzalamasının önemli bir zaaf olduğu bildirildi. Bu zaafın Türkiye’nin NATO’daki nihai konumunu temsil etmediğini belirten Koray, “Türkiye'ye yönelik güvenlik tehdidi ABD ve NATO'dan gelmektedir. Bugün büyük savaşı önlemek mümkündür. Türkiye-Rusya-Çin- İran İttifakı insanlık cephesi çekirdeğini oluşturmaya da adaydır. Türkiye NATO’dan çıkarsa dünya değişir. Büyük savaşa karşı ittifak bütün insanlığın kaderini değiştirecek bir olgudur” şeklinde konuştu.

Konferansın ilk oturumunun başkanlığını yapan Eski Başbakan Yardımcısı ve Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ise, “Türkiye, NATO ittifakına büyük ölçüde ABD’nin çevreleme politikası kapsamında girmiştir. NATO’nun Türkiye’ye hiçbir katkısı olmamıştır. Bugün ABD, Yunanistan’daki üsleriyle, Güney Kıbrıs’a fiilen yerleşmesiyle Türkiye’yi çevreleme politikasına girmiştir” diye konuştu.

"DOLAR SALDIRGAN BİR SİLAH HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Rusya Federasyonu Eski Uzakdoğu ve Arktik Kalkınma Bakanı ve “Kristall Rosta” Vakfı Başkanı Aleksandr Galuşka, ‘Büyük Dünya Savaşı’ tehdidinin köklü sebepleri olduğunu kaydetti. Batı’nın büyük ekonomik değerleri sömürdüğünü ve ABD'nin agresif şekilde dünya piyasasında hegemonyasını sürdürdüğünü belirten Galuşka şunları söyledi:

“ABD için hak etmediği gelirler elde etme imkanı veriliyor. Dolar saldırgan bir silah haline dönüştü. ABD teknolojik gelirler elde etmek için de her şeyi yapıyor. Biz bu koşullarda iktisadi, teknolojik, askeri olarak bir güce sahip olmak zorundayız. Zayıf kalırsak barışı tesis edemeyiz. Modern dünyada büyük savaşa karşı çıkmak ancak bir ittifakla mümkün. Bugün doları boykot etmeliyiz. Kendi milli paralarımıza geçmeliyiz. Rusya bunu yapıyor. Burada devletin esas gücü belirleyicidir. Daha fazla askeri yardımlaşma lazım. Eğitimler, tatbikatlar yapılmalı. Bütün bunlar, dünyayı büyük savaştan kurtaracaktır.”

"NATO'LAŞMAK FETÖ'LEŞMEKTİR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek de Ankara’daki NATO Zirvesi’ni hatırlatarak, “Devrimin başkentinde NATO Zirvesi yapıldı. Biz de bugün burada insanlığın sesini, barış talebini temsil eden toplantıda buluştuk. Ankara’daki NATO Zirvesi’nden yalnızca düşüş var. Bizim burada yaptığımız toplantı ise, yükselen yeni medeniyetin kararlarına katkı sunacak bir toplantıdır. Türkiye, NATO’daki yabancıdır. NATO’laşmak FETÖ’leşmektir” ifadelerini kullandı.

Dolar saltanatının çöktüğünü ve Amerika'nın İran'a yenildiğini kaydeden Perinçek, “Hükümet, ‘ İran dersine çalışmamış’ diyordu. Ama aslında dersine çalışmayan bizim Hariciye Bakanlığımız, hükümetimiz. Amerika’nın karşısında 1950’lerde değiliz. Onun karşısında önemli güçler; Rusya, Çin, İran, Türkiye var. Amerika; Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Karadeniz’de namlularını Türkiye’ye çevirmiş. Türkiye’nin bu tehditler karşısında teslim olması mümkün değil. Teslim olan iktidarlar Türkiye’nin başında kalamaz. Dünya bir hesaplaşma dönemine girmiştir. Burada savaş tercihi Amerika’ya ait. Amerika isterse bu savaşı başlatabilir. Bir savaş olursa insanlık adına büyük kayıplar olacaktır. Ama en büyük felaket Amerika için olacaktır. İran-Rusya-Çin-Türkiye ittifakı, savaş koalisyonunu durduracak ittifaktır” değerlendirmesinde bulundu.

"AVRASYA'DA AMERİKA'YA İHTİYACIMIZ YOK"

Belarus Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi Anatoly Glaz, dünya genelinde geçen yıl 50 askerî çatışma yaşandığını ve NATO ile Batı ülkelerinin hemen hemen bu çatışmaların hepsine girdiğini belirterek, “Tek bir devletin güvenliği tahsis etmesi imkansız olacaktır. Maalesef Batılı politikacılar, güç kullanarak çıkarlarını herkese kabul ettirebileceklerini düşünüyor. Bizim Avrasya’da sorunların çözümünde Amerika’ya ihtiyacımız yok” dedi.

Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk ise günümüzde Avrupa ve NATO lideri ABD arasında çok net izlenen bir ayrışma ve farklılaşmanın göze battığını söyledi.

Konferansa çevrim içi olarak katılan Eski Deniz İstihbarat Subayı Scott Ritter da şu değerlendirmelerde bulundu: “NATO Zirvesi geride kaldı. Ankara'da yaşananlar Türkiye'nin egemenliğine yönelik bir hakaretti. İnsanların şunu anlaması gerekiyor: NATO’nun yaptığı her şey, açıkçası Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptığı her şey, Türkiye'nin aleyhinedir. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Rusya, Çin ve giderek İran ile ilişkilerini daha da geliştireceğine inanıyorum. Ankara Zirvesi bir başarısızlık olarak hatırlanacaktır. NATO, Ankara'da planlanan büyük hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremeyecektir. Ayrıca Türkiye'nin yeniden NATO ve Batı eksenine döneceğine de inanmıyorum.”

"BU BİR TERCİH DEĞİL STRATEJİK ZORUNLULUKTUR"

Konferansın ikinci oturumunun başkanlığını yapan Emekli Büyükelçi ve Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Fatih Ceylan, Karadeniz güvenliği bağlamında Türkiye’nin kilit bir oyuncu olduğunu söyledi. Türkiye'nin, Rusya ve Çin’le olan ilişkilerini temel çıkarlarımızı gözardı etmeden istikrarlı bir zeminde sürdürmesinin önemli olduğunu kaydeden Ceylan, "Mevcut ortamın yarattığı belirsizlikler ve karmaşa karşısında evrilmekte olan ittifak ilişkilerini de gözeterek toplumsal, ekonomik ve teknolojik dayanıklılığımızı güçlü tutmak bir tercih değil, stratejik zorunluluktur" dedi.

Çevrim içi katılan bir diğer isim olan Eski CIA Analisti Larry C. Johnson ise Türkiye’nin hem NATO'nun hem de Avrupa Birliği'nin her zaman üvey evladı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bence Türkiye'nin artık şu soruyla yüzleşmesi gerekiyor: NATO hayaline bağlı kalıp NATO'nun yükünü sırtlayan ülke olmaya devam mı edecek? Bugün tam anlamıyla bir yol ayrımındayız. Amerika'nın İran'a karşı yürüttüğü savaş tırmandıkça Türkiye de kaçınılmaz olarak bir tercih yapmak zorunda kaLABİLİR. Müslüman dünyasının yanında mı yer alacak? Yoksa şeytani Batı'nın yanında mı? Önümüzdeki bir ay son derece ilginç gelişmelere sahne olacak. İran krizi derinleştikçe, savaş tehdidi büyüdükçe ve NATO giderek daha çaresiz hâle geldikçe, hem Ukrayna hem de İran bağlamında Türkiye çok önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olacak.”

"NATO, GLADYO VE KANLI KONTGERİLLA DEMEKTİR"

İtalya’dan katılan Emekli General Francesco Cosimato, Avrupa ülkelerinin haberleşme ve istihbarat alanlarında zayıf durumda olduğunu ve Ukrayna'ya sağlanan mali ve askerî yardımlara karşı protestoların giderek arttığını söyledi. 24. Dönem Milletvekili Ali Özgündüz ise sert bir çıkış yaparak, "NATO bizim için FETÖ demektir, CIA demektir. Gladyo, kontrgerilla demektir" diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal da NATO’nun yeni savunma kapasitesi geliştirme ihtiyacı ve bölgede devam eden savaşlar nedeniyle Türkiye’nin jeostratejik öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Siyaset bilimci ve Avrupa Demokrasi Laboratuvarı kurucusu Prof. Dr. Ulrike Guerot ise çevrim içi katıldığı oturumda, "Avrupa yüzünü Avrasya'ya çevirmelidir. Doğu'ya ve Türkiye'ye yönelmelidir. Ardından tarafsız bir konuma gelmelidir" çağrısında bulundu.

FARKLI COĞRAFYALARDAN GENİŞ KATILIMLI OTURUMLAR

Konferansın 3. oturumunun başkanlığını Yunan Gazeteci-Yazar Dimitris Konstantakopoulos üstlendi. Bu oturumda; Güney Afrika Komünist Partisi Uluslararası Temsilcisi Shakeel Bhaktawer, Avrupa Sol Partisi Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Marta Martin, 27. Dönem Milletvekili Habip Eksik, emekli Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Kay-Achim Schönbach, Avrupa Demokrat Gençlik Topluluğu Başkanı Javier Hurtado Mira ve siyaset bilimci Prof. Richard Sakwa konuşmacı olarak yer aldı.

Yarın yapılacak olan 4. oturumun başkanlığını ise Azerbaycan 6. Dönem Milletvekili Elşad Mirbeşiroğlu yürütecek. Bu oturumda; Batı Sahra’dan S.D.A.C. Dışişleri Bakanlığı Asya’dan Sorumlu Genel Müdürü ve eski Devlet Bakanı Brahim Mokhtar Boumakhrouta, siyaset analisti ve emekli öğretim üyesi Farshid Bagerian, Avrasya ve Akdeniz Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Stefano Vernole, Japon Vatansever Issuikai Örgütü Başkanı Kimura Mitsuhiro, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu ile yazar ve siyasi analist Claude Janvier konuşacak. Konuşmaların tamamlanmasının ardından konferansın sonuç bildirgesi kamuoyuna açıklanacak.

Büyük yankı uyandıran konferansa, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da birer mesaj göndererek başarı dileklerini iletti.