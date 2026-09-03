Haberler

Avrasya Mikoloji Kongresi Tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC'26) sona erdi. Kongrede mantar biyolojisi ve çeşitliliği ele alındı; 100'ü aşkın akademisyen katıldı, TÜBİTAK destek sağladı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC'26), sona erdi.

Kongre Onursal Başkanı Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Asan, gazetecilere, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programın tamamlandığını belirtti.

Kongrede mantarların biyolojisi, çeşitliliği ve kullanım alanlarının ele alındığını anlatan Asan, kongreye farklı ülkelerden 100'ü aşkın akademisyen ve araştırmacının katıldığını dile getirdi.

TÜBİTAK destekli kongrenin verimli geçtiğini ifade eden Asan, "Tabi birçok kurum ve kişi de bize destek oldu hepsine teşekkür ediyoruz. TÜBİTAK desteği bu kongrenin önemini bir kez daha ortaya çıkarıyor. TÜBİTAK 5 yıldan bu yana kongrelerimize desteğini sürdürüyor çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Asan, kongredeki programın yanı sıra katılımcıların kenti tanıyacağı sosyal program sunduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA
Silivri'deki gemi kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı: Dümende tecrübesiz 3. kaptan vardı, gözcü yoktu

Silivri'deki gemi kazasında ilk rapor: Kaptan uyuyordu, dümende...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Yönetime bildirdi! Galatasaray'da Sane şoku
Gabriel Jesus'un sağlık kontrolündeki hali şaşırttı

Neler oluyor orada? Kimse anlam veremedi
Maskeli şüpheliye 'destek' için şehit mezarlarını hedef alan şüpheli tutuklandı

Maskeli şüpheliye 'destek' için şehitleri hedef aldı! O da çocuk
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı