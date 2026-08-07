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Paşinyan: AEB ve AB üyeliği aynı anda mümkün değil

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, AEB ile ilişkilerin öncelik olduğunu belirterek, blok ile AB'ye eşzamanlı üyeliğin imkânsız olduğunu, AB üyelik sürecinde referandum için erken olduğunu ve AEB'nin kısıtlama alanı olmadığını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile ilişkilerin güçlendirilmesinin Erivan için bir öncelik olmaya devam ettiğini belirtirken bu bloka ve Avrupa Birliği'ne (AB) aynı anda üye olmanın imkansız olduğunu kaydetti.

Armenpress'in haberine göre Paşinyan, Kırgızistan'da düzenlenen Avrasya Hükümetler Arası Konseyi toplantısında konuştu.

AB'ye üyelik sürecinin başlatılması için 2025'te bir yasanın kabul edildiğini belirten Paşinyan, bu yasanın geçmesinin Ermenistan'ın şu anda AB'ye katılabilecek durumda olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.

Paşinyan, "Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliği ve AB üyeliğinin aynı anda mümkün olmadığının bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

AB'ye üyeliğin kurumsal hazırlıklar, resmi üyelik başvurusu, AB adaylığı, AB üye devletlerinin onayı ve Ermeni seçmenlerin desteğini gerektireceğini belirten Paşinyan, bu şartlar sağlanmadan bir referandum düzenlemenin "anlamsız" olacağını anımsatarak "Bu, vatandaşlarımıza saygısızlık olacaktır ve pratikte gayrimeşrudur." yorumunda bulundu.

Paşinyan, Ermenistan'ın AB ile mevcut ilişkisinin, AEB kapsamındaki taahhütleriyle çelişen hiçbir hukuki, ekonomik veya siyasi yükümlülük doğurmadığını vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği, kısıtlamalarla dolu bir alan olarak görülmemelidir." dedi.

AEB üye devletleri ile üçüncü ülkeler arasındaki işbirliğinin "sıfır toplamlı bir oyun" olarak değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Paşinyan, "Ermenistan için AEB üye devletleri ile işbirliğini güçlendirmek dış politikamız ve dış ekonomi politikamızın önceliklerinden biri olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 29 Mayıs'ta düzenlenen AEB toplantısının ardından Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları ortak bir açıklama yaparak Ermenistan'ın AB'ye katılımı ya da AEB üyeliğinin devamı konusunda "mümkün olan en kısa sürede" ülke çapında bir referandum düzenlemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA
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