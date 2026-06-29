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Rektör Emiroğlu Azerbaycan'daki "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi

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Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Bakü'deki Türk Dünyası Haftası programında akademik işbirliği ve ortak kültürel miras konularını ele aldı. Ayrıca Güney Kore Avrasya Enstitüsü ile protokol imzalanacağını duyurdu.

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Dünyası Haftası" programını değerlendirdi.

Rektör Emiroğlu, AA muhabirine, katıldığı Bakü'deki programın, Türk dünyası üniversiteleri arasındaki akademik işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında çeşitli oturum ve toplantılara katıldığını belirten Emiroğlu, "Farklı ülkelerden akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunduk. Program, Türk dünyasından akademisyenleri, araştırmacıları ve bilim insanlarını bir araya getirdi. Türkoloji alanındaki güncel çalışmalar ile ortak kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik konular değerlendirildi." dedi.

Emiroğlu, ayrıca Güney Kore Avrasya Enstitüsü ile Ardahan Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü imzalanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Günay Nuh
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSinan Bağdatlı:

yani kültür değişimi oluyo tabii bu tür buluşmalarla da hep dış etkiler devreye giriyo

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Haber YorumlarıŞeyma Meliha Tur:

Hoş bir program olmuş demek, Bakü'de Türk dünyasının bir araya gelmesi güzel tabii. Bizim zamanımızda bu kadar kolay değildi böyle şeyler, akademisyenler uçak uçmazlardı hep. Şimdi protokoller imzalıyorlar Güney Kore ile de, dünya küçülmüş gerçekten. Rektör hocanın söyledikleri de mantıklı, kültürü korumanız lazım yoksa kayıp gidiyor

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