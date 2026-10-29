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Putin, 32 Afrika ülkesine gümrük vergisi muafiyeti tanındığını söyledi

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Putin, 32 Afrika ülkesine gümrük vergisi muafiyeti tanındığını söyledi
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ithal edilen mallarda 32 Afrika ülkesi için gümrük vergilerinin tamamen kaldırıldığını söyledi. Putin, 47 Afrika ülkesinden ihracatçıların gümrük vergisi avantajlarından yararlandığını belirtti.

MOSKOVA, 29 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrasya Ekonomik Birliği'ne ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergilerinin 32 Afrika ülkesi için tamamen kaldırıldığını söyledi.

Afrika'nın önde gelen bölgesel kuruluşlarının temsilcileriyle çarşamba günü bir araya gelen Putin, 47 Afrika ülkesinden ihracatçıların, ürünlerini Avrasya Ekonomik Birliği pazarlarına ihraç ederken gümrük vergisi avantajlarından yararlandığını belirtti.

Putin, "Bu avantajlar kıtadaki 47 ülke için geçerli ve bunlardan 32'si için gümrük vergileri tamamen kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

2015 yılında kurulan Avrasya Ekonomik Birliği, Rusya, Kazakistan, Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan'ı bir araya getiriyor. Birlik, üye ülkelerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla ekonomilerini modernize etmeyi ve rekabet güçlerini artırmayı, işbirliğini güçlendirmeyi ve istikrarlı kalkınmayı teşvik etmeyi hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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