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Bolu'da düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'nda mücadele eden Bodrumspor Wushu Takımı sporcuları Eren Ateş ve Ali Top, toplam 4 altın madalya elde etti.

13-17 Kasım'da gerçekleştirilen şampiyonada büyükler kategorisinde tatamiye çıkan Eren Ateş, Taolu Xing Yi (açık el) ve Dao Shu (opsiyonel eğri kılıç) branşlarında rakiplerini geride bırakarak iki altın madalyanın sahibi oldu.

Bodrum'da 2003'de wushu faaliyetlerini başlatan antrenör ve sporcu Ali Top da veteranlar kategorisinde yarıştı.

Top, Taolu Bajiquan (açık el) ve Biangun (baston) branşlarında birincilik elde ederek iki altın madalya kazandı.

Bodrum temsilcileri, şampiyonayı 4 altın madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA