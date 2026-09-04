Çin'den Rusya'ya Kuşak ve Yol ile Avrasya Ekonomik Birliği uyumu çağrısı

VLADİVOSTOK, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin ve Rusya'nın Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki uyumu güçlendirmesi ve Çin'in Kuzeydoğu yeniden canlandırma stratejisini Rusya'nın Uzak Doğu kalkınma stratejisiyle daha uyumlu hale getirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding perşembe günü Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde düzenlenen 11. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşma yaptı.

Ding, yıllar içinde iki ülke liderinin stratejik rehberliği altında, Çin-Rusya bölgesel işbirliğinin, özellikle de Çin'in Kuzeydoğu'su ile Rusya'nın Uzak Doğu'su arasındaki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini söyledi.

Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ettiklerini belirten Ding, kilit önemdeki işbirliği projelerinin daha hızlı şekilde ilerlediğini ve karşılıklı vize muafiyeti politikası sayesinde hem sınır ötesi yolcu trafiğinde hem de kargo ticaretinde artışlar yaşandığını ifade etti.

Ding, Çin ve Rusya'nın halkın ihtiyaçlarına odaklanması, bölgeler arası desteği güçlendirmesi, kendine özgü yerel özelliklere sahip sektörler geliştirmesi ve kalkınma ve yeniden canlanmadan her iki halkın da daha somut faydalar elde etmesini sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Ding, iki tarafa da şirketlerin endişelerini vakit geçirmeksizin giderme, politikalarda süreklilik ve istikrarı koruma ve şirketlerin büyümesi için elverişli koşullar yaratma çağrısında bulundu.

Ding ayrıca taraflara kültür, turizm, eğitim ve gençlik gibi alanlarda karşılıklı etkileşim ve işbirliğini derinleştirme ve Çin-Rusya Eğitim Yılları programı kapsamında düzenlenecek çeşitli etkinliklerin başarılı olmasını sağlama çağrısı yaptı.

Ding, iki ülkenin bölgesel barış ve istikrarı koruması, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası adalet ve hakkaniyeti ortaklaşa savunması ve 2. Dünya Savaşı zaferinin sonuçlarına ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzene meydan okuma girişimlerine karşı koyması gerektiğini belirtti.

Çin'in istikrarlı ve sağlıklı ekonomik kalkınmayı sürdürme konusunda gerekli güvene, kapasiteye ve koşullara sahip olduğunu belirten Ding, yüksek standartlı dışa açılımı genişletmeye kararlı olduklarını ve yabancı şirketlerin Çin'deki yatırımlarını sürdürmesinden ve varlıklarını güçlendirmesinden memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua