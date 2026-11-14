Bolu'da 21 ülkeden 2 bin 600 sporcunun katıldığı wushu kung fu şampiyonası başladı

Bolu'da 21 ülkeden 2 bin 600 sporcunun katıldığı wushu kung fu şampiyonası başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da 21 ülkeden 2 bin 600 sporcunun katılımıyla düzenlenen 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası başladı. Açılış, Mudurnu Taşkesti'deki bir otelde yapıldı; sporcular taolu ve sanda gibi kategorilerde mücadele edecek ve şampiyona 17 Kasım'da sona erecek.
9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası, 21 ülkeden 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Bolu'da başladı.
Etkinliğin açılış seremonisi, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki bir otelde yapıldı.
Açılış programına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, antrenörler ve sporcular katıldı.
Çeşitli gösterilerle başlayan şampiyonada sporcular, taolu, sanda, sanda-premier class, light sanda ve tuishou kategorilerinde mücadele edecek.
Şampiyona, 17 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.