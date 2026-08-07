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Avrasya Birliği'nden tarihi borsa anlaşması

Avrasya Birliği'nden tarihi borsa anlaşması
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Çolpon-Ata'da toplanan Avrasya Hükümetlerarası Konseyi'nde üye ülkeler borsa erişimi, elektronik ticaret ve akademik tanınma için anlaşmalar imzaladı. Liderler gıda fiyatları, yerli üretim ve ticaret hacmindeki artışı ele aldı.

ÇOLPON- Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının katılımıyla Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısı gerçekleştirildi.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, İran Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanı Seyed Mohammad Atabak ve Küba'nın Moskova Büyükelçisi Gonzalez Enrique Orta katıldı.

Kasımaliyev, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel boyutta artan gıda fiyatlarının toplumsal gerilime yol açtığı uyarısında bulundu.

Birliğin ortak finans piyasasının etkin biçimde geliştirilmesinin önemine dikkati çeken Kasımaliyev, bu piyasaların malların, hizmetlerin, sermayenin ve iş gücünün serbest dolaşımının temelini oluşturması gerektiğini söyledi.

Kasımaliyev, ortak finans piyasasının üye ülkelere rekabet avantajı sağlayarak ekonomik büyüme için yeni fırsatlar yaratacağını belirterek, bir üye ülkenin aracı kurumları ve bayilerinin diğer Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin borsalarında organize ticarete katılmasına olanak sağlayacak anlaşmanın imzalanmasının da bu yöndeki önemli adımlardan olduğunu vurguladı.

Birlik içi ticaret hacminin yüzde 7,3 artışla 102 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Birliğin dönem başkanlığını yürüten Kazakistan Başbakanı Bektenov da küresel ekonomideki belirsizlik ortamına işaret ederek, Avrasya Ekonomik Birliği içi ticaret hacminin bu yıl yüzde 7,3 artışla 102 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bektenov, toplantının sonunda üye devletlerin aracı kurum ve bayilerinin diğer birlik ülkelerinin borsalarında organize ticarete katılmalarına olanak sağlayacak "tarihi anlaşmayı" imzalayacaklarının altını çizdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da Avrasya Ekonomik Birliği üyesi devletlerle işbirliğini güçlendirmenin ülkesi için dış politika ve ekonomi önceliği olmayı sürdürdüğünü, Birlik içinde ortaya çıkan engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Paşinyan, ülkesinin 2025 yılında kabul ettiği Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine ilişkin yasa ile stratejik amaçlarının "alternatif yaratmak" olduğunu dile getirerek, Avrasya Ekonomik Birliği ve Avrupa Birliği'ne aynı anda üye olmanın imkansızlığının farkında olduklarını söyledi.

"Yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmak için yerli üretime ihtiyacımız var"

Rusya Başbakanı Mişustin de Avrasya Ekonomik Birliği'nde tarım sektöründe yabancı tedarikçilere bağımlılığın azaltılması ve yerli üretimin artırılması gerektiğini vurguladı.

Kendi kendine yeten ürün listesinin genişletilmesi gerektiğini belirten Mişustin, "Bunu yapmak için çiftçilere gerekli tohumları ve etkili gübreleri sağlamamız gerekiyor. Hayvancılığın gelişmesi için güvenli gıda, yem katkı maddeleri ve modern veteriner ilaçlarına ihtiyacımız var ve en önemlisi, yabancı tedarikçilere bağımlılığı azaltmak için yerli üretime ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında elektronik mal ticaretine, üye devletlerin aracı kurumları ve bayilerinin diğer üye ülkelerin borsalarında organize ticarete katılımına ve akademik derecelerin karşılıklı tanınmasına ilişkin üç anlaşma imzalandı.

Sonraki toplantının, Belarus'ın başkenti Minsk'te 1-2 Ekim'de düzenlenmesine karar verildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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