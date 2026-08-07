Paşinyan: AB ve AEB ilişkileri çelişmiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrasya Hükümetlerarası Konseyi Toplantısı yaptığı konuşmada "Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki mevcut ilişkilerde, Avrasya Ekonomik Birliği içindeki ve kapsamındaki ilişkilerde sahip olduğumuz statüye aykırı gelen herhangi bir hukuki, ekonomik ya da siyasi yükümlülük yoktur" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan'ın Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Avrasya Hükümetlerarası Konseyi Toplantısına katılarak burada bir konuşma yaptı. Paşinyan, konuşmasında Ermenistan'ın Avrupa Birliği ve AEB ile olan ilişkilerini değerlendirdi. AEB üyesi ülkelerin liderlerinin, Ermenistan'ın AB'ye katılım konusunda referandum düzenleme fikrine destekleri ifade edilen 29 Mayıs 2026 tarihli bildirisini dikkate aldıklarını belirten Paşinyan, " Ermenistan'da 2025 yılında ülkemizin AB'ye katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin yasa kabul edilmişti. Bu kanunun kabul edilmesinin stratejik hedefi ülkemiz için alternatifler oluşturmaktır. Hem AEB'e hem de AB'ye aynı anda üye olmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Ancak söz konusu yasanın kabul edilmesi Ermenistan'ın bugün AB üyesi olma imkanına sahip olduğu anlamına gelmiyor. Gelecekte Ermenistan'ın AB üyeliğine niteliksel olarak hazır olması da ülkemizin otomatik olarak AB üyesi olacağı anlamına gelmeyecek. Bunun için öncelikle AB üyesi ülkelerin ve Ermenistan vatandaşlarının onayı gerekecektir. Öte yandan hazırlık çalışmaları yapılmaksızın bu konunun Ermenistan vatandaşlarının kararına sunmanın mümkün olmadığı açıktır. Bu sürecin ardından da AB üyeliği için resmi başvuruda bulunulması gerekecektir. Daha sonra AB üyeliği için aday devlet statüsü alınmalı. Sıraladığım aşamaların en az yarısından büyük bölümünden geçilmeden bu konuda referandum düzenlenmesi içeriği olmayan bir girişim olacaktır. Bu, vatandaşlarımızdan henüz ortada olmayan soruya cevap vermelerini beklemek anlamına gelecektir. Ermenistan vatandaşlarının biri henüz ortada olmayan alternatiflerden birini seçmelerini beklemek anlamına gelecektir. Bu, halkımıza saygısızlık ve gayrimeşru olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çeşitli ortaklarla işbirliği geliştirme ile ticari ve ekonomik alternatifler oluşturma konularında Ermenistan'ın meşru hakkını tanıdıkları için AEB üyesi ülkelerine minnettar olduğunu söyleyen Paşinyan, "Böyle bir yaklaşımın AEB için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhtemel alternatiflerin bulunması, AEB'in rekabet gücünün ve çekiciliğinin artırılmasına katkı sağlayan bir faktördür. Bu anlamda AEB içinde üzerinde çalışacağımız gereken konuların bulunduğunu kimse inkar edemez. Biz buna hazırız ve bu yönde çalışmayı öneriyoruz. Diğer yandan Ermenistan ile AB arasındaki mevcut ilişkilerde, AEB içindeki ve kapsamındaki ilişkilerde sahip olduğumuz statüye aykırı gelen herhangi bir hukuki, ekonomik ya da siyasi yükümlülük yoktur" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı