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Başakşehir FK ile Zenit veteranları yarın dostluk maçında buluşacak

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19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında İstanbul'da yapılacak uluslararası etkinlikler çerçevesinde Başakşehir FK ile Rusya'nın FC Zenit kulübünün veteran futbolcuları dostluk maçında bir araya gelecek. Karşılaşma yarın saat 16.00'da Başakşehir FK tesislerinde oynanacak.

Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler çerçevesinde Başakşehir Futbol Kulübü ile Rusya'nın FC Zenit kulübünün veteran futbolcuları dostluk maçında bir araya gelecek.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda 22-23 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu; Türkiye, İtalya, Rusya, ABD, Çin ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeden siyaset, diplomasi, akademi ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek.

Forum kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilecek uluslararası etkinlikler çerçevesinde Başakşehir Futbol Kulübü ile Rusya'nın FC Zenit kulübünün veteran futbolcuları da yarın saat 16.00'da Başakşehir FK tesislerinde oynanacak dostluk maçında buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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