ŞİÖ Zirvesi'nde İş Birliği Çağrıları

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) genişletilmiş liderler zirvesinde, " Özbekistan, Avrasya bölgesinde açık ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine açıktır. Biz, yeni bölünme çizgileri oluşturmayan, imkanlar alanını genişleten ve bölgesel projelerin birbiriyle rekabet etmediği, tersine birbirini tamamladığı çok kutupluluğu destekliyoruz" dedi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki genişletilmiş ŞİÖ Zirvesi'ne hitapta bulunan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev toplantıda adil dünya düzeninin şekillendirilmesinde Birleşmiş Milletlerin rolünü ele aldıklarını belirterek, "Dünyada yaşanan değişim şartlarında devletler ile bölgesel birliklerin, küresel enstitünün misyonunu etkin bir şekilde yerine getirmesine nasıl yardımcı olabileceğini belirlemek önemlidir. BM, merkezi ve koordinasyon rolünü korumalı, bölgesel yapılar ise onun çabalarını tamamlamalıdır. Her şeyden önce ortak ilkeler ile kararların pratikte hayata geçirilmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı. Mirziyoyev yeni dünya düzeninin uluslararası ilişkiler sisteminde güçlerin küresel dengesini belirlemekle kalmayıp aynı zamanda bölgesel sorunların adil bir şekilde çözülmesine katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Bu mantıkla ŞİÖ+ formatı özel bir derin anlam kazanıyor. Bu platform, ortak gündem etrafında devletleri, bölgeleri ve kuruluşları bir araya getirebiliyor. Özbekistan, Avrasya bölgesinde açık ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine açıktır. Biz, yeni bölünme çizgileri oluşturmayan, imkanlar alanını genişleten ve bölgesel projelerin birbiriyle rekabet etmediği, tersine birbirini tamamladığı çok kutupluluğu destekliyoruz" diye konuştu. Genişletilmiş ŞİÖ+ platformunun bölgelerarası diyalog platformu olarak geliştirilmesini desteklediklerini ifade eden Mirziyoyev, "Sürdürülebilir kalkınma, yüksek teknolojilerin uygulanması, iklim değişikliğine uyum, insan sermayesinin geliştirilmesi, erişilebilir eğitim ve gençlerin desteklenmesi gibi konulara odaklanmayı öneriyorum. ŞİÖ+ formatını zamanın gerektirdiği bir platform olarak görüyoruz. Ülkeler ve bölgeler arasında ne kadar çok temas noktası olursa istikrar ve karşılıklı güvenin temeli de o kadar sağlam olacaktır. Özbekistan, ortak refahın pekiştirilmesi ve çok taraflı ortaklığın geliştirilmesine katkı sağlamayı sürdürmeye hazırdır" dedi.

"ŞİÖ+ formatı, önemli bir çok taraflı etkileşim alanı"

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da ŞİÖ+ formatını örgütün artan itibarının göstergesi ve önemli bir "çok taraflı etkileşim alanı" olarak değerlendirdiklerini belirtti. Rahman, "Dünya, jeopolitik çelişkiler ve bölgesel anlaşmazlıklarla karşı karşıya. İklim değişikliğinin sonuçları daha hissedilir hale geliyor. Bunlar, çabaları birleştirmemizi ve ortak hareket stratejisi geliştirmemizi gerektiriyor. Bu bağlamda Tacikistan'ın su kaynakları, iklim ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki girişimlerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Duşanbe Su Süreci ve Duşanbe Buzulları Koruma platformları ile su kaynakları meselelerine ilişkin Duşanbe Çerçeve Programı'nın oluşturulmasını önerdik" şeklinde konuştu. Rahman ayrıca medeniyetlerarası diyalog, barış, dostluk ve hoşgörünün güçlendirilmesinin bölünme, aşırılık ve radikalizm ile mücadelede önemli bir araç olduğunu sözlerine ekledi.

"Uluslararası toplum Filistin halkının acısına son vermeli"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise dünyanın öngörülemeyen dalgalanmalardan geçtiğini vurgulayarak, "80 yıl önce BM, tüm savaşları sonlandırmak ve dünyada barışı inşa etmek amacıyla kurulmuştu. Bu süre zarfında Pakistan tamamen BM Şartı'na bağlı kaldı. Her bir ülke aldığı yükümlülüklere sadık olmalıdır. Şu anda Pakistan, bölgede barışın yeniden tesis edilmesi için yoğun şekilde çalışmaktadır. Ayrıca Basra Körfezi'ndeki mevcut durum bizi endişelendiriyor. Her zaman tüm tarafları barış müzakerelerine katılmaya ve yalnızca barış yoluyla, diyalogla çözümler bulmaya çağırıyoruz" diye konuştu. Gazze'deki duruma ilişkin Şerif, "Uluslararası toplum, Filistin halkının acısına son vermeli ve onların barış hakkını tesis etmelidir. Aynı haklar, baskı altında bulunan tüm halklara verilmelidir. Gelecek nesillere açık ve adil bir dünya bırakmak için şimdiden çalışmalıyız. Tüm yükümlülüklerimiz derhal ve şartsız şekilde yerine getirilmelidir. Pakistan, sadece kendisi için değil, tüm halkların uğruna terörizmle mücadele etmeye devam edecektir. Pakistan ve tüm komşu ülkeler bu konuda önlemler almaya başlamalıdır" dedi.

"Kazakistan, uluslararası toplumu birleştiren çok kutupluluğu desteklemektedir"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ŞİÖ Zirvesi'nin sonucunun ortak hedeflere ulaşma konusuna ivme kazandıracağından ve örgütü güçlendireceğinden emin olduğunu belirtti. Tokayev, "Uluslararası ilişkiler sistemi derin bir dönüşüm aşamasına geçti ve gözümüzün önünde yeni dünya düzeni şekilleniyor. Çok kutuplu dünyanın oluşumu, jeopolitik gerilimin artmasına, güven krizine ve küresel yönetim mekanizmasının zayıflamasına yol açmaktadır. Kazakistan, egemen eşitlik ve uluslararası hukukun üstünlüğü temelinde uluslararası toplumu birleştiren çok kutupluluğu desteklemektedir" ifadelerini kullandı.

Tokayev, BM'nin faaliyetlerine ilişkin, "Ortak hedefimiz örgütü güçlendirmek ve etkinliğini artırmaktır. Kazakistan, BM'nin uluslararası sistemin çekirdeği, BM Şartı'nın da uluslararası hukukun çok amaçlı temeli olarak kalması gerektiğini düşünüyor. Jeopolitik gerilim şartlarında BM'nin merkezi ve koordinasyon rolünün korunması önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı