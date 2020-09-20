Aralık Haberleri

Aralık - Dün
"Bakımsızsın" diyerek eşini öldürdüğü iddia edilen İbrahim Tekin sessizliğini bozdu: 10 ay boşuna yattım
Aralık - Dün
Son dakika haberi... Kerkük'te polis baskınında 3 DEAŞ mensubu yakalandı
DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, bu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Aralık - Dün
Husiler: Cenevre'deki görüşmelerde esir listeleri teslim edildi
İran destekli Husiler, Cenevre'de Yemenli taraflar arasında devam eden görüşmelerde, esirlerle alakalı listelerin teslim edildiğini belirtti. Husilere ait El-Mesire kanalının internet sitesinde yer alan haberde, Cenevre'deki görüşmelerde, taraflar arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da Şubat 2020'de yapılan görüşmelerin sonuçlarının masaya yatırıldığı, ayrıca geçen bu süreçte yerel ara bulucular aracılığıyla serbest bırakılanlar ve hala tutuklu olanlar olmak üzere esir listelerinin gözden geçirildiği duyuruldu. Husi heyetin, istenen esirlerin tamamının listesini teslim ettiği, hükümet heyetinin ise bazılarını teslim ettiği belirtildi. Listelerin 24 saat içinde taraflarca kontrol edileceği ve daha sonra Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde anlaşmanın uygulanması için yürütülecek planın masaya yatırılacağı aktarıldı. Konuyla alakalı henüz Yemen hükümeti ya da BM'den açıklama yapılmadı. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, dün Cenevre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında müzakerelerin başladığını duyurmuştu. Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada taraflar arasındaki görüşmelerin İsviçre'nin Cenevre kentinde esir ve tutuklular konusunda yürütüldüğünü belirtmişti. Ürdün görüşmeleri ve Stockholm Anlaşması Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti. BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.
Aralık - Dün
İtalya'da halk anayasa referandumu için yarın sandığa gidecek
Muhalif senatörler imza toplayıp yasayı referanduma taşıdı İtalya, halihazırda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında 945 parlamenter ile parlamenter sayısı en yüksek ülke konumunda. Ülkede geçen yıl parlamentonun üst kanadı Senato ve alt kanadı Temsilciler Meclisinde farklı tarihlerde yapılan oylamalar neticesinde kabul edilen anayasa değişikliği ile parlamenter sayısının yaklaşık 3'te 1 oranında azaltılması yasalaştı. Parlamenter sayısını azaltan yasanın halk oylamasına taşınması için çeşitli partilerden 71 senatörün imza vererek Aralık 2019'da Yargıtaya başvurması ve yüksek mahkemenin de talebi inceleyip olur vermesiyle söz konusu kanuni düzenleme için referandum yolu açılmıştı.
Aralık - Dün
Husilerin Marib saldırılarının ardından Yemen'de "Stockholm Anlaşması iptal edilsin" sesleri...
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmiş, krizin çözümü için Husiler ile hükümet yetkilileri arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.
Aralık - Dün
Gaziantep FK'nin formasında "Bu 100'den Gaziantep" yazacak
Formanın sırt bölümünde bu slogana yer verilmesinin kararlaştırıldığını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti: "Süper Lig'de oynayacağımız karşılaşmalarda formanın sırt kısmında yer alacak olan 'Bu 100'den Gaziantep' yazısı bizleri gururlandıracak. 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu büyük bir destandır ve üzerinden yüz yıllarda geçse asla unutulmayacaktır.
Aralık - Dün
Misli.com 3. Lig'de ilk santra yarın
İlk yarının 27 Aralık Pazar günü tamamlanacağı ligde 24 Ocak haftasında başlayacak ikinci devrenin 2 Mayıs Pazar günkü müsabakalarla bitirilmesi planlanıyor.
Aralık - Dün
İtalya'da kuralsız elektrikli scooter kullanımı tartışma yaratıyor: 'Elektrikli scooter rodeosu'
Aralık - Dün
Japonya'da Abe'den tartışmalı tapınağa ziyaret
İkinci kez göreve geldiği Aralık 2012'den bir yıl sonra, başbakan olarak tapınağa giden Abe, hem bölgelerinden sert tepki almış hem de müttefiki ABD'yi hayal kırıklığına uğratmıştı.
Aralık - 18.9.2020
Filistinli gruplar: Normalleşme, İsrail'in işlediği suçları görmezden gelmektir
Katliamın ardından Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1982'de yaşananları kınayarak, bunun bir soykırım olduğunu ilan emişti.
Aralık - 18.9.2020
İngiltere'nin basın özgürlüğünden sorumlu özel temsilcisi istifa etti
Uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma, geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.
Aralık - 18.9.2020
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesiminde incelemelerde bulundu
Aralık - 18.9.2020
Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye yöneltilen asılsız iddialara sert tepki
Aralık - 18.9.2020
Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesiminde incelemelerde bulundu
Aralık - 18.9.2020
Karaismailoğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri milletimizin hizmetine sunuyoruz (2)
Aralık - 18.9.2020
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada sona yaklaşıldı
Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık'a bıraktı.
Aralık - 18.9.2020
Son dakika haberleri: Londra'da Kovid-19 salgını nedeniyle yeni yıl etkinlikleri iptal edildi
Han, 31 Aralık gecesi programının detaylarının henüz kesinleşmediğini, bunu yapar yapmaz Londralılara haber vereceklerini sözlerine ekledi.
Aralık - 18.9.2020
Çin, 4 Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik testlerinin yapıldığını duyurdu
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nde biyogüvenlik uzmanı Vu Guiçen de 3. aşama klinik testlerde şu ana kadar pürüz yaşanmadığından halkın kasım ya da aralık ayında Kovid-19 aşılarını vurdurmaya başlayabileceğini vurguladı.
Aralık - 18.9.2020
İzmir'de eşinin ölümüyle ilgili tutuklu bulunan kişi serbest bırakıldı
Eşi Filiz Tekin'in 10 Aralık 2019'da kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirmesi sonrası yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İbrahim Tekin'in avukatı Mehmet Dönmez, AA muhabirine, müvekkilinin, ölümün darptan değil menenjitten kaynaklandığının belirlenmesi üzerine serbest bırakıldığını söyledi.
Aralık - 18.9.2020
FIBA Avrupa Kurulu, Kadınlar Euroleague 2020-21 sezonu format değişikliğini onayladı
Normal sezonun ilk merkezindeki grup maçları 29 Kasım - 5 Aralık 2020, ikinci merkezindeki grup maçları ise 17-23 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.
Aralık - 18.9.2020
Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi formatı değişti
Bu arada normal sezonun ilk merkezindeki grup maçları 29 Kasım-5 Aralık'ta ikinci merkezindeki grup maçları ise 17-23 Ocak 2021'de oynanacak.
Aralık - 18.9.2020
Vestel'in espor turnuvası 'Kupa Vestel' heyecanı yeniden başlıyor
Tüm turnuvaların sonlanmasının ardından Espor severlerin anket oylamalarıyla belirlenecek iki oyun ile büyük final düzenlenecek. 45 bin 500 TL'lik bir ödül havuzunda gerçekleşecek heyecan, ekim-kasım-aralık aylarında gerçekleşecek tam 9 turnuvadan oluşacak.
Aralık - 18.9.2020
14. Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'na başvurular başladı
Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, adaylar, yarışmaya "www.garantibbvakadingirisimci.com" adresindeki formu doldurarak 15 Aralık 2020 tarihine kadar başvurabilecek.
Aralık - 18.9.2020
Yenilenebilir enerjiyi destekleme mekanizmasında süre 6 ay uzatıldı
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 31 Aralık 2020'ye kadar devreye girme şartında süre, 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.
Aralık - 18.9.2020
Okulda öpüşme davasında MEB'den 1 milyonluk tazminat kazanan liseli konuştu: Hayallerimi çaldılar
Aralık - 17.9.2020
Yemen'de 2019'da 1340 sivil zorla kaybedildi, kaçırıldı veya göz altına alındı
Birleşmiş Milletler (BM), Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafları 2 yıl önce İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya getirmişti. Krizin çözümü için Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti.
Aralık - 17.9.2020
BAE'den üretim kesintisi anlaşmasına "tam bağlılık" vurgusu
Dengeleme süresi yıl sonuna kadar devam edecek Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da OPEC+ grubu tarafından nisanda alınan kesinti kararına uymayan ülkelerin fazla üretimlerini telafi etme sürelerinin aralık ayına kadar uzatılabileceğini belirterek "Eylül dahil olmak üzere önümüzdeki dört ayda günlük ortalama 2,4 milyon varil bir telafinin gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
Aralık - 17.9.2020
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı
Aralık - 17.9.2020
Son dakika haberleri! Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, görevine devam etmek için beraatini istedi
"Sürgündeki ve tutuklu siyasetçilere özgürlük" yazılı pankartı kaldırmaması nedeniyle Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesince aralık ayında 1,5 yıl kamu görevinden men ve 30 bin avro para cezası alan Torra, milletvekilliği düşürülse de Yüksek Mahkemeye itiraz ederek, Katalonya özerk yönetim hükümet başkanlığı görevinden istifa etmemişti.
Aralık - 17.9.2020
Taliban ile Afganlar arası müzakereler devam ediyor
Barış görüşmelerinin seyri ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2017'de "başkan" seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi. Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi. ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı.
Aralık - 17.9.2020
Libya hükümeti, Fransa'nın Türkiye'ye karşı girişimlerini başarısızlığa uğratıyor
Fas'ta Aralık 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması, askerlerin siyasi diyaloğa katılımından bahsetmemiş olsa da Le Drian uluslararası yaptırımlarla tehdit edilmesine rağmen Hafter'e diplomatik meşruiyet vermeye çalıştı.
Aralık - 17.9.2020
Fildişi Sahili'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilen Soro, muhalefete birlik çağrısı yaptı...
Bir dönem Meclis Başkanlığı da yapan Soro, Aralık 2019'dan bu yana sürgünde bulunduğu Fransa'nın başkenti Paris'te basın toplantısı düzenledi.
Aralık - 17.9.2020
Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 89 kişinin mal varlığına el koyma davası
Mısır medyasında yer alan habere göre, Mısır'da Müslüman Kardeşler'in 2013 yılının aralık ayında "terörist grup" olarak kabul edilmesi sonrasında grubun fonlarını yönetmek için oluşturulan komite, 89 üyenin mallarına el konulması için harekete geçti.
Aralık - 17.9.2020
FLAŞ
Prof.Dr.Akova: Ekim, Kasım, Aralık aylarından cok korkuyoruz.
Aralık - 17.9.2020
Irak'ta polis baskınında 20 DEAŞ mensubu yakalandı
DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
Aralık - 17.9.2020
Son dakika haberleri! FETÖ'nün TSK'deki kriptoları "ankesör soruşturmaları"yla deşifre ediliyor
Devamında ise Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 19 Aralık 2019 tarihli kararı doğrultusunda sabit hatların aranma tarihi itibarıyla bulundugˆu yerlerin s¸u¨phelinin askeri okula girmeden o¨nce mahrem yapıya hazırlandıgˆı yer, askeri okulunun bulundugˆu şehir veya mezun olduktan sonra go¨revli oldugˆu kentler ile buralara yakın yerlerle uyumlu olup olmadıgˆı karşılaştırılıyor.
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