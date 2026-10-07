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Rusya kripto piyasasında yeni adım attı

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Rusya kripto piyasasında yeni adım attı
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Rusya, yeni düzenleme kapsamında ilk kripto alım satım ve saklama kuruluşlarına izin verdi. Sberbank ve VTB de yetkilendirilen kurumlar arasında yer aldı. Sberbank, müşterilerine yönelik ilk kripto ürünlerini 1 Aralık'ta sunmayı planlıyor.

Rusya Merkez Bankasının 6 Ekim'de yayımladığı duyuruya göre dört kuruluş kripto alım satımı, beş kuruluş ise dijital varlık saklama hizmeti için kayda alındı. İzinler, 1 Eylül'de yürürlüğe giren yasanın geçiş hükümleri kapsamında verildi.

Ülkenin en büyük bankası Sberbank saklama kuruluşları listesine girerken VTB her iki alanda da yetki aldı. Saklama listesinde Atomyze, Voltari ve Cloud Infrastructure da bulunuyor. Alım satım tarafında ise VTB'ye T-Invest Lab, Zefir ve Sistema-Crypto eşlik ediyor.

SBERBANK İLK ÜRÜNLERİNİ ARALIKTA SUNACAK

Alınan izinlerin müşterilere sunulacak hizmetlere dönüşmesi için bankaların hazırlıkları sürüyor. Sberbank, ilk aşamada Bitcoin, Ethereum ve doların değerini izleyen USDT'yi desteklemeyi hedefliyor.

Bankanın 5 Ekim tarihli açıklamasında ilk kripto ürünleri için 1 Aralık tarihi verildi. Hizmetlerin mevcut SberBank Online, SberInvestments ve SberBusiness platformları üzerinden sunulması planlanıyor. Böylece müşterilerin bankanın kullandıkları uygulamalarından kripto ürünlerine erişmesi amaçlanıyor.

Yeni sistemde saklama kuruluşları, dijital varlıkların kayıtlarını tutabilecek ve transferlerini gerçekleştirebilecek. Müşterilerine varlıkların bulunduğu adreslere erişim de sağlayabilecek. Alım satım kuruluşları ise organize işlem platformları dışında, kendi adlarına ve kendi kaynaklarıyla kripto para alıp satabilecek.

UYUM İÇİN BİR YILLIK GEÇİŞ DÖNEMİ

Kuruluşların bütün yükümlülükleri aynı tarihte başlamıyor. İşlem yapma ve kayıt tutma kuralları, Merkez Bankasının listelerine girdikleri tarihten itibaren uygulanıyor. Faaliyetlerini mevzuatın kalan şartlarına uygun hale getirmeleri için de 1 Eylül 2027'ye kadar süre tanınıyor.

Yeni çerçeve, kripto alım satımı ve saklama hizmetlerini Merkez Bankasının denetimine alıyor. Ülkede mal ve hizmet ödemelerinde kripto para kullanma yasağı ise devam ediyor. Bankalara verilen izinler, kriptonun günlük alışverişlerde ödeme aracı olarak kullanılmasına izin vermiyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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