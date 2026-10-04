Haberler

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da turizm sezonunu aralık ayına kadar uzattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da turizm sezonunu aralık ayına kadar uzattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da ilk kez düzenlendi ve 30 Eylül-4 Ekim'de kentte turizm hareketliliği oluşturdu. İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, konaklama gün sayısının arttığını, turizm sezonunun aralık ayına kadar sarktığını söyledi.

CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, teknoloji ve savunma sanayisinin yanı sıra turizm sektöründe de hareketlilik oluşturdu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, arkeoloji ve gastronomisiyle öne çıkan kentin bilim ve teknoloji alanında çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

TEKNOFEST dolayısıyla kentte güzel bir hafta yaşandığını belirten Aslan, festivalin 5 gün boyunca Şanlıurfa'nın bilim, teknoloji, gastronomi, arkeoloji ve kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Festival dolayısıyla kentte yoğun bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını aktaran Aslan, özellikle çevre illerden ve farklı bölgelerden gelen ziyaretçilerin konaklama sektörünü hareketlendirdiğini dile getirdi.

TEKNOFEST, turizm sezonunu uzattı

Kentte 30 Eylül-4 Ekim arasında düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu nedeniyle bütün otellerin dolduğunu ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST'e baktığımız zaman sadece konaklamayı değil, yiyecek içecek sektörüne, taşımacılığa, belki onlarca sektöre doğrudan etkisini görüyoruz. Sadece Şanlıurfa açısından değerlendirmemek gerekir. TEKNOFEST çevre illerin de turizm hareketlenmesine, yiyecek içecek işletmelerinin dolmasına neden oldu diyebiliriz.

TEKNOFEST'in bu yoğunluğu nedeniyle Şanlıurfa'daki konaklama gün sayımız arttı. Şanlıurfa'daki turizm sezonumuz aralık ayına kadar sarkmış oldu."

Kaynak: AA
Bu haber 3 sitede yayınlandı.
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada

Başkent gündüz vakti böyle vuruldu
KPSS'ye giren gencin otomobili sınav sırasında alev aldı! Trafik polisleri tüple yetişti

O sınavdayken arabası alev aldı! Polisler altına girip söndürdü
Yunan basınında Türkiye alarmı: Bu şartı kabul edersek biteriz

Panik başladı: Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek biteriz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek

Meteoroloji haritayı değiştirdi! Ortalık buz kesecek
Danla Bilic 9. kez ameliyat masasına yattı: Sağlık durumunu açıkladı

"Yalvarıyorum, yaptırmayın" demişti! Danla Bilic 9. kez ameliyat oldu
Pakistan, Yemen'deki savaşa dahil oldu! Askeri danışmanlar da sahada

Korkulan oldu! Savaşa bir ülke daha katıldı
Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta dev indirim geliyor

Dev indirim geliyor! Hesaplar baştan aşağı değişecek
Halle Berry hakkında oğluna şiddet suçlaması! Mahkemeden uzaklaştırma kararı

Hollywood yıldızına oğluyla ilgili şok suçlama! Mahkeme kararını verdi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi

Semiramis Pekkan'ın en mutlu günü! Oğlu Zoran Lalvani evlendi