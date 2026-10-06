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Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi

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Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi Haber Videosunu İzle
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
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"Hakemler Dosyası" soruşturmasında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un "şike" ve "teşvik" suçlarından tutuklanmasının ardından Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde, 30 Aralık 2022'de Kol hakkında kullandığı sözler yeniden gündeme geldi. Koç, "Yasin Kol sıkıntılı bir hakem. Bunun da Süper Lig hakemliği bitirilecektir çünkü hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • Süper Lig hakemi Yasin Kol 'şike' ve 'teşvik', yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel ise 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı.
  • MASAK verilerinde Yasin Kol'un 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu iddia edildi.
  • MHK'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

"Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında karar verildi.

YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZAR EREL TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Yasin Kol'un "şike" ve "teşvik", Göktuğ Hazar Erel'in ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

ALİ KOÇ'UN YASİN KOL SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yasin Kol'un tutuklanmasının ardından Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde hakem hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.

Koç, Yasin Kol için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yasin Kol sıkıntılı bir hakem. Bunun da Süper Lig hakemliği bitirilecektir çünkü hak etmiyor."

MASAK VERİLERİ DE DOSYAYA GİRDİ

Soruşturma kapsamında Yasin Kol'un banka hesapları ve para hareketleri de incelendi. MASAK verilerinde Kol'un 2012-2026 yılları arasında 5 bin 978 işlemde toplam 135 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu iddiası gündeme geldi.

Kol ise emniyet ifadesinde söz konusu para transferlerine ilişkin iddiaları kabul etmediğini ve yasa dışı bahisle ilişkisinin bulunmadığını savundu.

MHK SORUŞTURMASINDA 7 İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

MHK'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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