Eskişehir'de 17 yaşındaki gencin bıçaklandığı davada savcı 3 sanık için ceza istedi

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Eskişehir'de kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 17 yaşındaki gencin bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin görülen davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı; 1'i yetişkin, 2'si adli vakaya karışan çocuk (ASÇ) olmak üzere 3 sanığın "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Olay, geçtiğimiz 17 Şubat günü Emek Mahallesi Dicle Nehri Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, gençler arasında kız meselesi sebebiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 yaşındaki Ş.Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet G. (20) ile adli vakaya karışan çocuklar Berkay G. (17) ve Ferdi K. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Savcı mütalaasını açıkladı

Eskişehir Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanık Mehmet G. ile adli vakaya karışan çocuklar Berkay G. ve Ferdi K.'nin birlikte hareket ederek öldürme kastıyla eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Mütalaada; Berkay G. ve Ferdi K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82/1-e ve 35. maddeleri uyarınca "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan indirim maddeleri de gözetilerek cezalandırılmaları istendi. Tutuklu sanık Mehmet G. hakkında ise TCK 82/1-e, 35/1 ve 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılma ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin mahsubu talep edildi. Tutuklu olarak bulunan Mehmet G.'nin ise diğer duruşmaya kadar tahliye edilmesine karar verildi.

"Kesinlikle delici veya kesici alet kullanmadım"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Mehmet G., suçlamaları reddederek tahliyesini istedi. Pişman olduğunu dile getiren Mehmet G., "Kesinlikle delici veya kesici alet kullanmadım. Yaptıklarım için pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık ve müdafilerine esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için ek süre vererek duruşmayı 11 Aralık tarihine erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı