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Novak, dizel ihracatı kısıtlamalarının planlanandan önce kaldırılacağını duyurdu

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaları planlanandan önce kaldırmaya başlayacaklarını bildirdi. Novak, iç piyasadaki dizel yakıt talebinin tamamen karşılanacağını, kasım ve aralık aylarında ihracatı artırabileceklerini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dizel yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaları planlanandan önce kaldırmaya başlayacaklarını bildirdi.

Novak, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'ye ve küresel piyasalara dizel yakıt sevkiyatına başlayacağının duyurulmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın dünyanın önemli dizel yakıt tedarikçilerinden biri olduğunu belirten Novak, "Rusya da kendi adına dizel ihracatına yönelik kısıtlamaları planlanandan önce derhal kaldırmaya başlıyor." dedi.

Novak, söz konusu adımlara rağmen Rusya'nın iç piyasasındaki dizel yakıt talebinin tamamen karşılanacağını vurguladı.

Rus rafinerilerindeki bakım çalışmalarının??????? tamamlanmasına paralel olarak kasım ve aralık aylarında dizel yakıt ihracatını artırabileceğini belirten Novak, ABD'nin küresel enerji piyasasını istikrara kavuşturmaya ve enerji ticaretini normalleştirmeye yönelik adımlarını olumlu karşıladıklarını kaydetti.

Novak, Rusya'nın daha öngörülebilir ve sağlıklı bir enerji piyasası oluşturulmasına yönelik ABD ile gelecekte de eşgüdüm sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde, kasım boyunca ilave 500 bin ton ve ardından 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da Rus motorininin küresel piyasalara arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisans yayımlayacağını bildirmişti.

Putin de görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu belirterek, bunun küresel ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA
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