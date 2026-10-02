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Aydın Şehir Hastanesi yoğun bakım hemşireliği eğitimi için başvuru 5 Ekim'de başlıyor

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Aydın Şehir Hastanesi yoğun bakım hemşireliği eğitimi için başvuru 5 Ekim'de başlıyor
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Aydın Şehir Hastanesi'nin düzenleyeceği Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı için başvurular 5 Ekim 2026'da başlayacak. Eğitim, 16 Kasım-11 Aralık 2026 tarihleri arasında sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Aydın Şehir Hastanesi tarafından sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecek.

Aydın Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilecek eğitim programı için başvuru tarihleri belli oldu. Programa katılmak isteyenlerin başvuruları, 5 Ekim 2026 tarihinde başlayarak 16 Ekim 2026 tarihine kadar alınacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı, 16 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Eğitimler 11 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Yoğun bakım ünitelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına katkı sağlayan hemşirelik uygulamalarına yönelik düzenlenecek programda, katılımcıların yoğun bakım hastalarının bakım ve takibine ilişkin mesleki bilgi ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Aydın Şehir Hastanesi tarafından yapılan duyuruda, programa ilişkin başvuru tarihleri ile eğitim takvimi paylaşılırken, adayların başvuru sürecinde belirtilen tarih aralığını dikkate almaları istendi. Yoğun bakım hemşireliği alanında düzenlenen sertifikalı eğitim programının, sağlık çalışanlarının güncel bilgi ve uygulamalar konusunda kendilerini geliştirmelerine katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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