MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Memur zammı için fark oluştu mu?

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Eylül 2026 enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin 2027 Ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin hesaplamalarda yeni tablo ortaya çıktı. Temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkına ilişkin hesaplama şekillendi. TÜİK verilerine göre eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 29,73 arttı. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık zam oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Memur zammı için fark oluştu mu? Detaylar...

MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI

2027 Ocak ayında uygulanacak memur ve memur emeklisi maaş zammı için temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin enflasyon verileri dikkate alınmaya başlandı. Eylül ayı verisinin açıklanmasıyla yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık enflasyon tablosu ortaya çıktı.

Temmuz ve ağustos ayı verilerinin ardından başlayan hesaplamaya eylül ayı enflasyonunun da eklenmesiyle memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı açısından yeni aşamaya geçildi.

Açıklanan verilere göre eylül ayında aylık enflasyon yüzde 1,84 olurken yıllık enflasyon yüzde 29,73 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz, ağustos ve eylül aylarına ilişkin veriler 2027 Ocak maaş zammı hesabında dikkate alınacak üç aylık tabloyu oluşturdu.

Memur ve memur emeklilerinde kesin zam oranının belirlenmesi için ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları da Ocak 2027 maaş artışının hesabında belirleyici olacak.

SSK EMEKLİLERİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

SSK emeklilerinin 2027 Ocak ayında alacağı zam açısından temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. Temmuz ve ağustos aylarının ardından eylül ayı enflasyonunun da hesaplamaya dahil edilmesiyle SSK emeklilerinin üç aylık zam oranı yüzde 5,57 oldu.

Eylül ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 arttı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon ise yüzde 29,73 olarak kaydedildi.

Böylece SSK emeklileri açısından temmuz, ağustos ve eylül dönemindeki toplam artış yüzde 5,57 seviyesine ulaştı. Ancak bu oran, 2027 Ocak ayında uygulanacak kesin maaş zammı anlamına gelmiyor. Emekli maaşlarına ilişkin nihai artışın belirlenmesi için yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyonun tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri de SSK emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının hesaplanmasına dahil edilecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ?

Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam hesabında da temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon verileri esas alındı. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Bağ-Kur emeklilerinin temmuz, ağustos ve eylül dönemindeki üç aylık zam oranı yüzde 5,57 olarak hesaplandı.

Böylece SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri açısından yılın ikinci yarısındaki ilk üç aylık dönemde yüzde 5,57 oranında artış oluştu.

Ancak bu oran, Ocak 2027'de emeklilerin maaşlarına uygulanacak kesin zam oranı değil. Üç aylık verinin ardından yılın ikinci yarısında açıklanacak ekim, kasım ve aralık enflasyon rakamları da hesaplamaya dahil edilecek. Altı aylık enflasyon oranının tamamlanmasıyla emeklilerin kesin zam oranı belli olacak.

MEMUR ZAMMI İÇİN FARK OLUŞTU MU?

Memur ve memur emeklileri için temmuz ve ağustos aylarında açıklanan enflasyon verilerinin ardından başlayan hesaplamaya eylül ayı verisi de eklendi. Verilen hesaplamaya göre memur ve memur emeklileri için üç aylık dönemde hesaplanan oran yüzde 3,66 seviyesine ulaştı.

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte değerlendiriliyor. Bu nedenle üç aylık enflasyon verisinin ardından ortaya çıkan oran, Ocak 2027'de uygulanacak kesin maaş zammını tek başına göstermiyor.

Kesin oran için yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ile Ocak 2027 maaş artışı netleşecek.

OCAK 2027 MAAŞ ZAMMI İÇİN HESAP NASIL ŞEKİLLENECEK?

Eylül ayı verisinin açıklanmasıyla birlikte üç aylık tablo ortaya çıkarken, maaş zamlarının kesinleşmesi için üç aylık veri daha beklenecek. Böylece yılın ikinci yarısındaki altı aylık enflasyon tamamlanmış olacak.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61 olarak yer alıyor.

Yıl sonu enflasyonunun OVP'deki yüzde 28,4'lük tahmine paralel gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin maaş artışının ise yüzde 7 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,61'lik beklentiye ulaşması halinde ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10,06, memur ve memur emeklilerinin yüzde 8 oranında maaş artışı alacağı hesaplanıyor.

Bu oranlar mevcut yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden oluşturulan senaryoları gösteriyor. Kesin zam oranları ise 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.