Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, öğrencilere biyoçeşitlilik eğitimi verdi

Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, öğrencilere biyoçeşitlilik eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralık Beşiktaş Micran İlkokulu öğrencilerine tabiatı koruma, biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık eğitimi verdi. Eğitimde Iğdır ve Türkiye'nin flora ve fauna zenginliği anlatıldı; kuş gözlem etkinliğiyle tamamlandı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralık Beşiktaş Micran İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, tabiatın korunması, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı konusunda eğitim verdi.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, "Tabiatı Koruma, Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılık" eğitimleri kapsamında Aralık Beşiktaş Micran İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere Iğdır ve Türkiye'nin zengin flora ve fauna varlığı, milli parklar ile yaban hayatının korunmasının önemi anlatıldı. Eğitim programı, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen kuş gözlem etkinliğiyle tamamlandı.