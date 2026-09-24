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Tunceli Pertek Beydamı'da 18 kırsal konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi

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Tunceli Pertek Beydamı'da 18 kırsal konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi
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Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Beydamı köyünde yapımı tamamlanan 18 kırsal konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Valilik, kent genelinde 1370 konutluk çalışmada yüzde 75'in aralık sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Tunceli'de yapımı tamamlanan 18 kırsal konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Beydamı köyünde yapımı tamamlanan 18 kırsal konut için anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Konutların anahtarları, hak sahiplerine teslim edildi. Tunceli genelinde vatandaşların güvenli ve dayanıklı konutlara kavuşması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi. Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, kırsalda 817, kent genelinde ise toplam bin 370 konutun bulunduğu çalışmalarda, konutların yüzde 75'inin aralık ayı sonuna kadar teslim edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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