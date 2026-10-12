Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aralık ayında anne olmaya hazırlanan Merve Dizdar, yeni pozlarını yayımladı. Cihan Ayger ile evli olan ve erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.
Merve Dizdar, mavi elbisesiyle kamera karşısına geçerek hamilelik döneminden yeni fotoğraflar yayımladı. Aralık ayında doğum yapmaya hazırlanan oyuncunun büyüyen karnı karelerde belirginleşti.
ARALIK AYINDA ANNE OLACAK
İki yıl önce sade bir törenle Cihan Ayger ile evlenen Dizdar, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, doğuma yaklaşırken çektirdiği fotoğrafları takipçilerine gösterdi.
ERKEK BEBEK BEKLİYOR
Merve Dizdar ve Cihan Ayger çiftinin erkek bebek beklediği öğrenilmişti. Çift, aralık ayında dünyaya gelecek çocuklarına kavuşmak için gün sayıyor.