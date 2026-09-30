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Albüm: Güney Kore'de doğan dev pandalar Rui Bao ile Hui Bao aralıkta Çin'e geri dönecek

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Albüm: Güney Kore'de doğan dev pandalar Rui Bao ile Hui Bao aralıkta Çin'e geri dönecek
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SEUL, 30 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'deki Everland Hayvanat Bahçesi'nde Temmuz 2023'te dünyaya gelen dev panda ikizleri Rui Bao ile Hui Bao aralık ayının üçüncü haftasında Çin'e dönecek.

SEUL, 30 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'deki Everland Hayvanat Bahçesi'nde Temmuz 2023'te dünyaya gelen dev panda ikizleri Rui Bao ile Hui Bao aralık ayının üçüncü haftasında Çin'e dönecek.

Kaynak: Xinhua
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