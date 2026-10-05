Üretici fiyat endeksi eylülde aylık yüzde 2,07, yıllık yüzde 27,38 yükseldi

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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2026 yılı eylül ayında aylık bazda yüzde 2,07, yıllık bazda yüzde 27,38 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,07, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,38, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,38 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,81 yükseldi.

İmalat fiyatları yıllık yüzde 29,09 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,15, imalatta yüzde 29,09, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,67, su temininde yüzde 29,70 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarında yıllık bazda ara mallarında yüzde 28,11, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 26,97, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,97, enerjide yüzde 30,82 ve sermaye mallarında yüzde 21,55 artış kaydedildi.

Enerji fiyatları aylık yüzde 3,55 yükseldi

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,78 düşüş görülürken, imalat yüzde 2,32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 0,97, su temini yüzde 1,83 arttı.

Ana sanayi gruplarında ise aylık bazda ara malları yüzde 2,04, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,54, dayanıksız tüketim malları yüzde 1,59, enerji yüzde 3,55 ve sermaye malları yüzde 1,47 arttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı