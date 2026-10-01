TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) lojistik kapasitesini güçlendirecek önemli bir gelişmeyi duyurdu. İngiltere'den tedarik edilecek 12 adet C-130J askeri nakliye uçağı için anlaşma resmen imzalanırken, ilk iki uçağın Aralık ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

İNGİLTERE İLE 12 ADETLİK C-130J ANLAŞMASI İMZALANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonel faaliyetlerine ilişkin güncel verilerin paylaşıldığı MSB haftalık basın bilgilendirmesinde, ordunun taşıma ve lojistik kabiliyetini artıracak yeni bir tedarik süreci kamuoyuna açıklandı. Bakanlık yetkilileri, hava ulaştırma filosunu güçlendirmek amacıyla İngiltere'den 12 adet C-130J tipi uçağın tedarik edilmesine ilişkin resmi anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığını bildirdi.

BAKIMLARI SÜRÜYOR: İLK İKİ UÇAK ARALIK AYINDA TESLİM ALINACAK

Yapılan anlaşma çerçevesinde, İngiltere'den alınacak uçakların Türkiye'ye geliş süreci belirli bir takvime bağlandı. Uçakların şu anda İngiltere'de devam eden bakım ve gözden geçirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından kademeli olarak TSK envanterine katılması hedefleniyor. Planlanan takvim doğrultusunda, bakımları biten ilk 2 adet C-130J uçağının önümüzdeki Aralık ayında teslim alınarak ülkemize getirilmesi öngörülüyor.