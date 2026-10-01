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TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı

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TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ulaştırma kapasitesini güçlendirecek kritik anlaşma imzalandı. İngiltere'den tedarik edilecek 12 adet C-130J askeri nakliye uçağının bakım işlemleri sürerken, ilk 2 uçağın Aralık ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

  • Türkiye ile İngiltere arasında 12 adet C-130J askeri nakliye uçağı tedariki için anlaşma imzalandı.
  • İlk 2 C-130J uçağının Aralık ayında Türkiye'ye teslim edilmesi planlanıyor.
  • Uçakların İngiltere'deki bakım ve gözden geçirme faaliyetleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) lojistik kapasitesini güçlendirecek önemli bir gelişmeyi duyurdu. İngiltere'den tedarik edilecek 12 adet C-130J askeri nakliye uçağı için anlaşma resmen imzalanırken, ilk iki uçağın Aralık ayında Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.

İNGİLTERE İLE 12 ADETLİK C-130J ANLAŞMASI İMZALANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonel faaliyetlerine ilişkin güncel verilerin paylaşıldığı MSB haftalık basın bilgilendirmesinde, ordunun taşıma ve lojistik kabiliyetini artıracak yeni bir tedarik süreci kamuoyuna açıklandı. Bakanlık yetkilileri, hava ulaştırma filosunu güçlendirmek amacıyla İngiltere'den 12 adet C-130J tipi uçağın tedarik edilmesine ilişkin resmi anlaşmanın iki ülke arasında imzalandığını bildirdi.

BAKIMLARI SÜRÜYOR: İLK İKİ UÇAK ARALIK AYINDA TESLİM ALINACAK

Yapılan anlaşma çerçevesinde, İngiltere'den alınacak uçakların Türkiye'ye geliş süreci belirli bir takvime bağlandı. Uçakların şu anda İngiltere'de devam eden bakım ve gözden geçirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından kademeli olarak TSK envanterine katılması hedefleniyor. Planlanan takvim doğrultusunda, bakımları biten ilk 2 adet C-130J uçağının önümüzdeki Aralık ayında teslim alınarak ülkemize getirilmesi öngörülüyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDiscovery 777:

senelerce milletten kesip askeri harcamaya yönlendik şahsen ihtiyaç yok çünkü neyimiz varki başka ülke bize saldırsın petrol yok gazimiz yok bu paraları ekonomi için harcamak daha mantıklı

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Hani Kaan , İHA , siha ,tank , hurjet , vs vs vardı. Avrupa bizi kıskançlık içinde seyrediyordu :-) .

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Baykar'a veya Baykar

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Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Kendimiz askeri ucaklari yapalim...Ingiltere gibi ulkelere hic guven olmaz..

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