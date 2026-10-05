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Hekim Birliği üç aylık bileşik enflasyonun yaklaşık yüzde 5,56 olduğunu açıkladı

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Hekim Birliği üç aylık bileşik enflasyonun yaklaşık yüzde 5,56 olduğunu açıkladı
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Hekim Birliği, temmuz-eylül dönemindeki bileşik enflasyonun yaklaşık yüzde 5,56 olduğunu açıkladı. Sendika, kamu görevlilerine yüzde 7 artış nedeniyle şu aşamada enflasyon farkı oluşmadığını, Ocak 2027 artışının ekim, kasım ve aralık verileriyle kesinleşeceğini belirtti.

(ANKARA) - Hekim Birliği, TÜİK'in eylül ayı enflasyon verilerinin ardından 2026'nın ikinci yarısındaki ilk üç aylık bileşik enflasyonun yaklaşık yüzde 5,56 olduğunu açıkladı. Sendika, kamu görevlileri için henüz enflasyon farkı oluşmadığını ancak ücretlerin hayat pahalılığı karşısında korunması gerektiğini belirtti.

Hekim Birliği, eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin açıklama yaptı.

TÜİK verilerine göre eylül ayında enflasyonun yüzde 1,84, yıllık enflasyonun ise yüzde 29,73 olduğunu belirten sendika, temmuz-eylül dönemindeki bileşik enflasyonun yaklaşık yüzde 5,56'ya ulaştığını bildirdi.

Kamu görevlilerine 2026'nın ikinci yarısı için yüzde 7 toplu sözleşme artışı verildiğini hatırlatan Hekim Birliği, bu nedenle şu aşamada enflasyon farkı oluşmadığını, Ocak 2027'de uygulanacak artışın kesinleşmesi için ekim, kasım ve aralık verilerinin bekleneceğini kaydetti.

Sendika, "Ücretler gerçek hayat pahalılığı karşısında korunmalı, refah payı verilmeli ve hekimlerin emeğinin karşılığı emekliliğe yansıyan, güvenceli ücret olarak ödenmelidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA
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