SNHR'ye göre İsrail Suriye'de 453 kara ihlali yaptı, saldırılarda 69 kişi öldü

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İsrail'in Suriye'de Beşşar Esed rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana ülkeye 453 kara ihlali gerçekleştirdiği ve düzenlediği saldırılarda 69 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) İsrail'in, 8 Aralık 2024'ten Ekim 2026'ya kadarki saldırıları ve kara ihlalleri ile ilgili rapor yayımladı.

SNHR raporuna göre İsrail, Suriye'ye 453 kara ihlali gerçekleştirirken düzenlediği saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetti.

Kara ihlallerini Kuneytra ve Dera illerinde yoğunlaştıran İsrail, başkent Şam, Hama, Lazkiye, Humus, Tartus, Suveyda ve İdlib illerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Söz konusu ihlallerde 162 kişiyi alıkoyan İsrail güçleri bu kişilerden 127'sini serbest bıraktı, 35 kişinin ise akıbeti bilinmiyor.

Ayrıca İsrail askerlerinin Kuneytra kırsalındaki Hamidiye köyüne sızarak en az 15 sivil konutu yıktığı aktarıldı.

SNHR raporunda, İsrail'in 17-18 Ekim 2025'te Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Cebata el-Haşeb Doğal Koruma Alanı'nda geniş çaplı tahribat gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail'in Ocak 2026 sonlarında ise Kuneytra'da mera arazilerine içeriği tespit edilemeyen bir madde püskürttüğüne dikkat çekildi.

SNHR, 4 Ekim 2026'da İsrail güçlerinin, "Sofa 53 Hattı" olarak adlandırılan bölgede, El-Uşe köyünün batısında ve Er-Refid beldesinde tahribat çalışmalarına yeniden başladığına dikkati çekti.

Kaynak: AA