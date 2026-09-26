Haberler

Trump, Şi ile görüşmesini 'dostluk, güç ve başarı doluydu' sözleriyle değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trump, Şi ile görüşmesini 'dostluk, güç ve başarı doluydu' sözleriyle değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği temasları 'dostluk, güç ve başarı doluydu' sözleriyle değerlendirdi. Trump, iki liderin kasım ayında Çin'de, aralık ayında ise Miami'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde yeniden bir araya geleceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği temasların ardından yaptığı açıklamada, "Görüşme hem Çin hem de ABD için dostluk, güç ve başarı doluydu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesini değerlendirdi. Temasların iki ülke açısından verimli geçtiğini ifade eden Trump, "Devlet Başkanı Şi ve Bayan Peng az önce Washington'dan ayrılarak Çin'e doğru yola çıktılar. Görüşme hem Çin hem de ABD için dostluk, güç ve başarı doluydu" ifadelerini kullandı.

İki ülke liderlerinin temaslarını gelecek dönemde de sürdüreceğini belirten Trump, "Kasım ayında Çin'de, ardından aralık ayında Florida'nın Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde yeniden bir araya geleceğiz" dedi.

Birçok konunun çözüme kavuşturulduğunu ve ilerleyen süreçte de yeni adımların atılacağını kaydeden Trump, açıklamasını "Bugüne kadar pek çok şey başarıldı ve bundan sonra da başarılacak. Bir sonraki görüşmemizi sabırsızlıkla bekliyorum" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Maça damga vuran anlar! Merih Demiral kendisini zor tuttu

Maça damga vuran anlar!
Almanya'da sığınma merkezinde dehşet: Türk kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Korktuğu başına geldi: Sığınma evinde, ayrı yaşadığı eşi katletti!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aydın'da ölümlü kaza sonrası adliye önünde gerginlik: Ne yapmış bu adam, hasta mısınız?

Çarptığı kadının ölümüne neden oldu! Babası gazetecilere saydırdı
SPK'dan Özata Denizcilik işlemleri için 11 kişi hakkında suç duyurusu

Patronları tutuklanan şirkette ikinci darbe! SPK düğmeye bastı
Pakistan Başbakanı Şerif: Mekke Anlaşması herhangi bir ülkeye karşı değildir

Erdoğan'ın ardından Pakistan lideri de BM'de son noktayı koydu
Kaybolan fenomenin cesedi valizden çıktı: Eski sevgilisi cinayetle suçlandı

Kayıp olarak aranıyordu! Cesedi valizden çıktı

Bir zamanlar sahada ter döküyordu! Türkiye-Fransa maçında güvenlik görevlisi oldu

Top oynadığı sahadaki görevi şaşkına çevirdi
Oğlunu 1 yaşında kaybeden Prof. Dr. Rüstem Hayat, Erzurum'da keşfettiği yeni sinek türüne onun adını verdi

28 yıl önce kaybettiği oğlunu bir sinekle ölümsüzleştirdi
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı