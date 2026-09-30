TÜVTÜRK araç muayene istasyonundaki kavgada polisin ölümüne ilişkin dava ertelendi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Tüvtürk Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda, polis memuru Melih Okan Keskin'in kavga sonrası hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Saruhan Atasoy'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma, 8 Aralık'a ertelendi.

Ankara İvedik Araç Muayene İstasyonu'nda, 2 Şubat 2026'da çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Saruhan Atasoy, tutuksuz sanıklar Murat Yıldırım, Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar, maktul Keskin'in eşi Emel Keskin ve yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

Tanık H.Ç, olay tarihinde araç muayene istasyonunda amir yardımcısı olarak görev yaptığını belirterek, "Ofiste oturuyordum. Sesleri duyunca olay yerine gittim. Gittiğimde olay bitmişti, personeller dışarıdaydı. Ben de işlerinin başına dönmelerini söyledim" dedi.

Tanık B.G. de araç muayene istasyonunda amir yardımcısı olarak çalıştığını belirterek, "Beyefendi fren lambasının yandığını söyledi. 'Benim lambam yanıyor' diyerek küfür etti. O esnada çocuklar da 'Senin karşında bayan var' diyerek müdahalede bulundu. Bana yönelik fiziki bir saldırı olmadı. Ancak çok yüksek sesle bağırıyordu. Sesi duyunca çalışma arkadaşlarım geldi. Onlar gelince ben işime döndüm ancak bağırma ve küfür sesi hala geliyordu. Darp sırasında olayı görmedim" diye konuştu.

DURUŞMA 8 ARALIK'A ERTELENDİ

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Saruhan A.'nın tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Eksik hususların tamamlanmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 8 Aralık'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Batıkent Şehit Ramazan Çağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta otomobilini muayene için Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonuna götürdü. Keskin ile istasyon çalışanları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Araç muayene istasyonu çalışanları tarafından darbedilen Keskin, kaldırıldığı Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 5 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araç muayene istasyonu çalışanları Saruhan Atasoy ve Murat Yıldırım tutuklanırken, Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 4 sanık hakkında "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 11 Haziran'daki duruşmasında mahkeme, tutuklu 2 sanıktan Murat Y.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Kaynak: ANKA